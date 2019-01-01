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Волинянка стала чемпіонкою України з велоспорту

Волинянка стала чемпіонкою України з велоспорту
На минулих вихідних у місті Харкові відбувалися гонки крос-кантрі (гірський велоспорт) до 23 років.

Про це інформує відділ питань фізичної культури та спорту Волинської облдержадміністрації.

Волинянки показали високу професійну підготовку.

Так, Юлія Дорошенко виборола третє місце та стала бронзовою призеркою чемпіонату. Ірина Шиманська прийшла першою і отримала золоту нагороду та титул чемпіонки України.

Тренували дівчат Віктор Ковальов та Валентина Матвійчук-Жолнач.

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Теги: волинянки, призові місця, велоспорт
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