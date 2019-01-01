Волинянин варив наркотики у власному гаражі





Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть



Так, під час суду встановили, що раніше судимий чоловік у січні та березні минулого року збував різноманітні наркотичні речовини, обіг яких обмежено, зокрема опій ацетильований, зопіклон та метадон, в селищі Маневичі.



Окрім того, встановили, що обвинувачений з 23 січня по 19 квітня минулого року організував у гаражному приміщенні за місцем своєї реєстрації та проживання місце для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин за допомогою встановленої плити та каструлі. Згодом чоловік збував виготовлені заборонені речовини.



Варто зазначити, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.



Таким чином, суд визнав торговця наркотиків винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, приєднавши до вироку один місяць невідбутого покарання.



Фото – ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опій ацетильований, зопіклон, метадон, концентрат макової соломи – в селищі Маневичі чоловік влаштував у власному гаражі лабораторію, в якій виготовляв різноманітні наркотики, а згодом їх продавав.Про це йдеться у вироку Маневицького районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, під час суду встановили, що раніше судимий чоловік у січні та березні минулого року збував різноманітні наркотичні речовини, обіг яких обмежено, зокрема опій ацетильований, зопіклон та метадон, в селищі Маневичі.Окрім того, встановили, що обвинувачений з 23 січня по 19 квітня минулого року організував у гаражному приміщенні за місцем своєї реєстрації та проживання місце для незаконного вживання та виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин за допомогою встановленої плити та каструлі. Згодом чоловік збував виготовлені заборонені речовини.Варто зазначити, що між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.Таким чином, суд визнав торговця наркотиків винним та призначив покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, приєднавши до вироку один місяць невідбутого покарання.Фото – ілюстративне

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