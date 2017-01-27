Про казковий замок на дні озера Пісочне відзняли мультфільм. ВІДЕО
Сьогодні, 14:12
Одна з серій дитячого мультсеріалу «Моя країна Україна» присвячена озеру Пісочне.
Про це йдеться на сторінці туристичної компанії OZERA у Facebook, передає Район. Шацьк.
«Ми вже розповідали, що про озеро Світязь знімали кінофільми, але сьогодні мова піде про інше озеро – Пісочне, адже саме йому присвячена одна з серій дитячого мультсеріалу. Дитячий краєзнавчий серіал «Моя країна - Україна» (прем'єра відбулась у 2010 році), включає 26 серій, тривалість кожної 3 хвилини. Виробництво серіалу тривало протягом 4 років, на підготовку кожної серії витрачалось приблизно 4 - 5 місяці. За рік автори намагались випустити 4 серії, тож часто доводилось їх готувати паралельно. Досить цікаво і незвично, що мультфільм створено у пластиліновій техніці!
Головні герої – відомий казкар Сашко Лірник (його справжній тезка є автором серіалу) та його Кіт, що подорожують нашою славною Україною. Кожна серія – це нова мандрівка, у якій розповідається історія або легенда українського міста чи села. А зараз пропонуємо вам переглянути легенду про підводний замок на дні озера Пісочне у сучасній інтерпретації», – йдеться у дописі.
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Про це йдеться на сторінці туристичної компанії OZERA у Facebook, передає Район. Шацьк.
«Ми вже розповідали, що про озеро Світязь знімали кінофільми, але сьогодні мова піде про інше озеро – Пісочне, адже саме йому присвячена одна з серій дитячого мультсеріалу. Дитячий краєзнавчий серіал «Моя країна - Україна» (прем'єра відбулась у 2010 році), включає 26 серій, тривалість кожної 3 хвилини. Виробництво серіалу тривало протягом 4 років, на підготовку кожної серії витрачалось приблизно 4 - 5 місяці. За рік автори намагались випустити 4 серії, тож часто доводилось їх готувати паралельно. Досить цікаво і незвично, що мультфільм створено у пластиліновій техніці!
Головні герої – відомий казкар Сашко Лірник (його справжній тезка є автором серіалу) та його Кіт, що подорожують нашою славною Україною. Кожна серія – це нова мандрівка, у якій розповідається історія або легенда українського міста чи села. А зараз пропонуємо вам переглянути легенду про підводний замок на дні озера Пісочне у сучасній інтерпретації», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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