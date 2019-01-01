Луцьк – перший за статистикою онкозахворюваності на Волині





Про це стало відомо з відповіді управління охорони здоров’я області на депутатський запит голови робочої депутатської комісії по контролю за дотриманням норм екологічної безпеки промисловими підприємствами Нововолинська Віктора Марчака, передає



Серед населених пунктів області перше місце в 2018 році займав Луцьк, друге – Рожищенський район, третє – Локачинський, четверте – місто Нововолинськ.



Довідково:



Згідно з статистичними даними МОЗ, в Україні понад 1 мільйонів хворих на рак, щодня реєструється 450 нових випадків онкозахворювань, – повідомляє Здоров’я 24.



Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення онкозахворювань.



Щорічно 140 тисяч українців дізнаються, що у них рак.



Щодня 450 українців дізнаються, що у них виявлена злоякісна пухлина (20 осіб на годину). З них 250 помирають (10 людей на годину).

Щороку від раку помирають близько 90 тисяч українців, 35% – люди працездатного віку.



Ризик розвитку онкологічних захворювань складає 27,7% для чоловіків 18,5% для жінок. Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку.



За розрахунками ВООЗ, до 2020 року кількість людей, які вперше захворіють на рак в Україні буде більше 200 тисяч.



30% випадків смерті від раку обумовлена 5 основними джерелами ризику: високий індекс маси тіла, низький рівень споживання фруктів і овочів, відсутність фізичної активності, вживання тютюну, вживання алкоголю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували статистику онкологічних захворювань у Волинській області у 2018 році.Про це стало відомо з відповіді управління охорони здоров’я області на депутатський запит голови робочої депутатської комісії по контролю за дотриманням норм екологічної безпеки промисловими підприємствами Нововолинська, передає БУГ Серед населених пунктів області перше місце в 2018 році займав Луцьк, друге – Рожищенський район, третє – Локачинський, четверте – місто Нововолинськ.

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