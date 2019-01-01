У селі під Луцьком легковик влетів у дерево: деталі аварії
Сьогодні, 14:16
У селі Прилуцьке Ківерцівського району автомобіль BMW 530 влетів у дерево.
Деталі інциденту розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, ДТП сталася о 7 годині ранку на автодорозі сполученням «Луцьк-Ківерці».
Автомобіль рухався в напрямку райцентру Ківерці. Ймовірно, водій не впоравшись з керуванням виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на придорожнє дерево.
Пасажир автівки травмувався.
Слідчі Ківерцівського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Деталі інциденту розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Нагадаємо, ДТП сталася о 7 годині ранку на автодорозі сполученням «Луцьк-Ківерці».
Автомобіль рухався в напрямку райцентру Ківерці. Ймовірно, водій не впоравшись з керуванням виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на придорожнє дерево.
Пасажир автівки травмувався.
Слідчі Ківерцівського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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