У селі під Луцьком легковик влетів у дерево: деталі аварії





Деталі інциденту розповіли у



Нагадаємо, ДТП сталася о 7 годині ранку на автодорозі сполученням «Луцьк-Ківерці».



Автомобіль рухався в напрямку райцентру Ківерці. Ймовірно, водій не впоравшись з керуванням виїхав за межі проїжджої частини та допустив наїзд на придорожнє дерево.



Пасажир автівки травмувався.



Слідчі Ківерцівського відділу поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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