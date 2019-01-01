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З оселі 66-річного волинянина винесли чималу суму грошей

З оселі 66-річного волинянина винесли чималу суму грошей
У селі Сусваль Володимир-Волинського району обікрали будинок. З оселі винесли велику суму грошей.

Про крадіжку у Володимир-Волинський відділ поліції повідомив 66-річний мешканець села, - інформує Буг.

Як розповідають правоохоронці, злодії проникли в будинок пенсіонера шляхом підбору ключа.

З барсетки заявника, яка знаходилася в шафі однієї зі спальних кімнат будинку, викрали 3 тисячі доларів, 1 тисячу євро, та 28 тисяч гривень.

Загальна сума збитків становить 134 тисячі гривень.


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Теги: грабіж, волинянин, гроші
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