З оселі 66-річного волинянина винесли чималу суму грошей





Про крадіжку у Володимир-Волинський відділ поліції повідомив 66-річний мешканець села, - інформує



Як розповідають правоохоронці, злодії проникли в будинок пенсіонера шляхом підбору ключа.



З барсетки заявника, яка знаходилася в шафі однієї зі спальних кімнат будинку, викрали 3 тисячі доларів, 1 тисячу євро, та 28 тисяч гривень.



Загальна сума збитків становить 134 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сусваль Володимир-Волинського району обікрали будинок. З оселі винесли велику суму грошей.Про крадіжку у Володимир-Волинський відділ поліції повідомив 66-річний мешканець села, - інформує Буг. Як розповідають правоохоронці, злодії проникли в будинок пенсіонера шляхом підбору ключа.З барсетки заявника, яка знаходилася в шафі однієї зі спальних кімнат будинку, викрали 3 тисячі доларів, 1 тисячу євро, та 28 тисяч гривень.Загальна сума збитків становить 134 тисячі гривень.

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