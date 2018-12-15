Звільненим з полону українським морякам купили квартири в одному будинку





Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко журналістам в Києві, передає кореспондент



«Ми займаємось питанням купівлі квартир. Окрім моряків, яким уже купили квартири усім, вони будуть проживати в одному домі. Ще ми купляємо квартири іншим людям, які були серед тих 35-ти (звільнених з полону РФ бранців — ред.). Це питання одного-двох тижнів», — зазначив Тимошенко.



За його словами, Офіс Президента також забезпечив приїзд на волонтерських засадах ізраїльських лікарів, які зробили операцію одному зі звільнених моряків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Звільненим в процесі обміну полоненими з Росією українським морякам уже придбали обіцяні квартири.Про це повідомив заступник голови Офісу Президентажурналістам в Києві, передає кореспондент УНН «Ми займаємось питанням купівлі квартир. Окрім моряків, яким уже купили квартири усім, вони будуть проживати в одному домі. Ще ми купляємо квартири іншим людям, які були серед тих 35-ти (звільнених з полону РФ бранців — ред.). Це питання одного-двох тижнів», — зазначив Тимошенко.За його словами, Офіс Президента також забезпечив приїзд на волонтерських засадах ізраїльських лікарів, які зробили операцію одному зі звільнених моряків.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію