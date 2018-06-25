«Ваш родич у поліції»: волинянин віддав шахраям величезну суму у валюті





Про це повідомили у



Так, днями 78-річний мешканець Луцька віддав зловмисникам 4 тисячі доларів США та 1500 євро, бажаючи залагодити ситуацію з потерпілими від ДТП, яку нібито скоїв його син.



Чоловікові подзвонили нібито з поліції та повідомили прикру новину – в аварії, спричиненій сином, постраждала людина, потрібні гроші на лікування, інакше сину загрожує тривалий термін ув'язнення. Проте і з потерпілими, і з правоохоронцями усе можна владнати за гроші. Пенсіонер погодився й віддав ошуканцям усі свої заощадження.



Довідково:



Прокуратура Волинської області знову звертається до громадян із проханням повідомляти правоохоронні органи про телефонні дзвінки таких "правоохоронців", які розповідають, що ваш близький родич вчинив ДТП чи інший злочин і, аби залагодити справу з потерпілими та поліцією, необхідно переказати якусь суму на вказаний шахраями картковий рахунок або віддати гроші визначеній особі.



«У жодному разі не надсилайте і не передавайте кошти шахраям у таких випадках та обов’язково звертайтеся із заявами про факти таких дій у правоохоронні органи.



Попередьте своїх родичів похилого віку про можливі шахрайські дії зловмисників.



І ще варто пам’ятати, що погодившись таким чином "вирішувати" реальну ситуацію, ви стаєте учасником злочину, адже за надання неправомірної вигоди передбачено кримінальну відповідальність», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

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