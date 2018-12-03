Волинянка, яка через ревнощі побила жінку до смерті палицею, може сісти в тюрму на 10 років
Сьогодні, 15:30
Судитимуть 52-річну мешканку Маневиччини, яка через ревнощі палицею побила до смерті жінку.
Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне заподіяння жителькою села Старосілля легких тілесних ушкоджень колишньому співмешканцю – 62-річному мешканцю селища Колки, та заподіяння нею 67-річній мешканці цього ж селища тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, над ранок 20 липня жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках та через ревнощі під час сварки дерев'яною палицею побила його та його знайому.
Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфлікт розгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця.
Чоловік відбувся незначними травмами, побита ж жінка невдовзі померла.
Тепер зловмисницю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125 та ч.2 ст. 121 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я, та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої).
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі.
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Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне заподіяння жителькою села Старосілля легких тілесних ушкоджень колишньому співмешканцю – 62-річному мешканцю селища Колки, та заподіяння нею 67-річній мешканці цього ж селища тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, - інформує пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, над ранок 20 липня жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках та через ревнощі під час сварки дерев'яною палицею побила його та його знайому.
Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфлікт розгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця.
Чоловік відбувся незначними травмами, побита ж жінка невдовзі померла.
Тепер зловмисницю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125 та ч.2 ст. 121 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я, та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої).
Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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