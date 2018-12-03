вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка, яка через ревнощі побила жінку до смерті палицею, може сісти в тюрму на 10 років

Волинянка, яка через ревнощі побила жінку до смерті палицею, може сісти в тюрму на 10 років
Судитимуть 52-річну мешканку Маневиччини, яка через ревнощі палицею побила до смерті жінку.

Маневицька місцева прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про умисне заподіяння жителькою села Старосілля легких тілесних ушкоджень колишньому співмешканцю – 62-річному мешканцю селища Колки, та заподіяння нею 67-річній мешканці цього ж селища тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілої, - інформує пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, над ранок 20 липня жінка прийшла в будинок свого колишнього співмешканця у Колках та через ревнощі під час сварки дерев'яною палицею побила його та його знайому.

Ще раз зловмисниця навідалася на це ж обійстя під вечір, конфлікт розгорівся з новою силою і знову в хід пішла палиця.

Чоловік відбувся незначними травмами, побита ж жінка невдовзі померла.

Тепер зловмисницю обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 125 та ч.2 ст. 121 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я, та умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої).

Зауважують, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 10 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, побиття, смерть, ревнощі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців попередили про сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:53
Волинянка, яка через ревнощі побила жінку до смерті палицею, може сісти в тюрму на 10 років
Сьогодні, 15:30
«Ваш родич у поліції»: волинянин віддав шахраям величезну суму у валюті
Сьогодні, 15:22
Звільненим з полону українським морякам купили квартири в одному будинку
Сьогодні, 15:03
З оселі 66-річного волинянина винесли чималу суму грошей
Сьогодні, 14:43
Схожі новини
На Волині до смерті побили охоронця маркету: винні отримали 9 років тюрми На Волині до смерті побили охоронця маркету: винні отримали 9 років тюрми
03 грудень, 2018, 15:31
Побив і закрив помирати в коморі: подробиці сімейної трагедії на Волині Побив і закрив помирати в коморі: подробиці сімейної трагедії на Волині
01 серпень, 2018, 16:30
Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми
03 липень, 2018, 11:13
Судитимуть волинянина, який до смерті побив односельця Судитимуть волинянина, який до смерті побив односельця
30 жовтень, 2017, 16:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців попередили про сильні пориви вітру
Сьогодні, 15:53
 0
Волинянка, яка через ревнощі побила жінку до смерті палицею, може сісти в тюрму на 10 років
Сьогодні, 15:30
 0
«Ваш родич у поліції»: волинянин віддав шахраям величезну суму у валюті
Сьогодні, 15:22
 0
Звільненим з полону українським морякам купили квартири в одному будинку
Сьогодні, 15:03
 0
З оселі 66-річного волинянина винесли чималу суму грошей
Сьогодні, 14:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿