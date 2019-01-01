Робота зі смертю: спеціаліст зі Львівщини приїхав на Волинь працювати судмедекспертом





Про це пише газета



Йому – 29. Увесь вільний час присвячує сім’ї, любить футбол і читає наукову літературу. У 2013 році закінчив Івано-Франківський національний медичний університет. Опісля півтора роки проходив інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія» у Волинському обласному патологоанатомічному бюро та Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.



У 2014-2018 роках працював на посаді лікаря-патологоанатома Локачинського районного патологоанатомічного відділення, а з вересня 2018 по березень 2019 проходив спеціалізацію в Харківській медичній академії післядипломної освіти. Так, доклавши чималих зусиль, отримав спеціальність судово-медичного експерта і з першого квітня цього року розпочав роботу в Камені-Каширському.



"Щоб потрапити на спеціалізацію в Харків, потрібно було мати лист-направлення, який видається в Києві. У листі вказують подальше місце працевлаштування, тому я відразу знав, що переїду в Камінь-Каширський. Тож зараз проживаю тут із сім’єю, знімаю житло. Місто тихе, спокійне. Роботи вистачає, останній місяць навіть працював на три райони. Відділення безпосередньо підпорядковується Волинському обласному бюро судово-медичної експертизи, а я, відповідно, начальнику бюро", – пояснює Микола Миколайович.



Микола Васьків розповів, що патологоанатомом довелося стати після навчання на державній формі, а от судово-медичну експертизу свідомо вибрав сам після декількох років співпраці з судово-медичними експертами. Вирішив не втрачати можливості реалізувати отримані знання сповна. Адже, виявляється, судмедексперт може паралельно займатися паталогічною анатомією (працювати з померлими в лікарні, ненасильницькою смертю), однак патологоанатом не має права робити судмедекспертизи (працювати з померлими внаслідок вбивства, ДТП, нещасних випадків). Володіючи двома спеціальностями, порівнювати рівень складності кожної з експертиз не береться, адже бувають різні випадки: з насильницькою смертю інколи легше розібратися, аніж із природною.



Наразі Микола Миколайович має двох помічників, які одночасно допомагають і в роботі, і з освоєнням у Камені-Каширському. Робочий час унормований, однак поневолі інколи доводиться працювати наднормово. Особливо, коли щось стається в п’ятницю ввечері – тоді намагається проводити експертизу відразу, аби не відкладати, як мовиться, у довгу шухляду. Сама ж судмедекспертиза має певну процедуру. Спочатку проводиться робота з тілом, яка займає в середньому 2-3 години (може бути і довше, в залежності від причини смерті). Далі – паперова робота. Опісля того, як з Луцька приходять результати гістології та токсикології і є усі необхідні дані дослідження, можна працювати над висновком.



Микола каже, що роботу судово-медичного експерта можна охарактеризувати тільки одним словом – «специфічна». Водночас найважливіша особиста риса характеру, необхідна для її якісного виконання, на його думку, – завжди залишатися спокійним. На щастя, це вдається легко, адже має спокійну вдачу. Звичайно, як і кожна сфера зайнятості, фах патологоанатома накладає свій відбиток на характер особистості. У Миколи Миколайовича такий «слід» один: смерть сприймається не як горе і нещастя, а як невідворотний наслідок.



"Загалом, специфіка роботи у Камені-Каширському нічим особливо не відрізняється від інших районів. Найпоширенішою проблемою є те, що родичі думають, ніби я досліджую тіло покійного за своїм бажанням і можу цього не робити, якщо не хочу чи мене попросять про це. Насправді ж, дослідження трупа проводиться тільки за ухвалою суду і відмовитись від розтину не маю права ні я, ні рідні небіжчика. Такий Закон", - резюмує чоловік.

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