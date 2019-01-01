Волиняни переказали шахраям кошти за неіснуючі транспортні засоби

Двоє мешканців Нововолинська перерахували кошти шахраям, які нібито продавали автівку та мотоцикла.Про це пише БУГ.Досудовим розслідуванням встановили, що чоловік знайшов оголошення про продаж автомобіля ВАЗ 21099 за ціною 26 000 гривень. Зв'язавшись із продавцем та узгодивши умови купівлі автомобіля, здійснив три операції щодо переказу коштів. Після оплати продавець зник, на телефонні дзвінки не відповідає, замовлений товар потерпілий не отримав.Ще один чоловік хотів купити мотоцикла Lifan за ціною 12 500 гривень. Після узгодження домовленостей оплатив за товар 5 500 гривень. Продавець пообіцяв вислати товар за допомогою послуг «Нової Пошти», але зник.Тривають слідчі дії.