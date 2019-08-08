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Відсутні пацієнти: на Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні

Відсутні пацієнти: на Волині хочуть закрити дві туберкульозні лікарні
На Волині пропонують закрити два відділення легеневого туберкульозу комунального підприємства «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Волинської обласної ради.

Про це йшлося 17 вересня під час засідання постійної комісії Волинської обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства, - пишуть Волинські новини.

Як розповів директор КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» Іван Нискогуз, запропоновано закрити Луківське та Хотешівське відділення легеневого туберкульозу № 5 та № 6 медичного закладу.

Таке рішення, за його словами, обґрунтовано покращенням епідеміологічної ситуації, фактично відсутністю пацієнтів у згаданих відділеннях, невиконанням відділеннями планів ліжкоднів.

«Станом на 08.08.2019 року у Луківському відділенні знаходилися два пацієнта. У Хотешівському відділенні знаходилися 7 хворих, 5 із яких планували виписати протягом десяти днів», – сказав Іван Нискогуз і наголосив, що основна причина, чому потрібно закрити тублікарні, – відсутність пацієнтів.

Своєю чергою, директор КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» зазначив, що пропонував частині лікарів працевлаштуватися в медцентрі.

Вивільнені гроші запропоновано направити на покращення матеріально-технічної бази КП «Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр».

Натомість Олександр Зінчук нагадав, що Луківська тублікарня міститься в історичній будівлі, і запропонував після закриття відділення залучити інвестора, аби перетворити споруду в привабливий туристичний об’єкт.

Керівник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк зазначив, що на функціонування Луківського відділення потрібно близько 5 мільйонів гривень. Тому він висловив думку, що, хоч рішення і складне, його варто підтримати, а вільні кошти спрямувати на належне забезпечення фтизіопульмонологічного медичного центру.

Також він нагадав, що, наприклад, медперсонал закритої залізничної лікарні вдалося працевлаштувати на нові місця.

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Теги: Волинь, закриття, туберкульозні лікарні
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