Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
Сьогодні, 17:22
17-го вересня на вулиці Луцькій у Нововолинську автомобіль зіткнувся з автобусом.
Як повідомили очевидці, автівка Dacia виїжджала із заправки та не пропустила автобус “нерегулярних перевезень”. Внаслідок ДТП є постраждалі, - пише Буг.
На місце прибула швидка допомога, рятувальники та поліція. Деталі пригоди встановлюються.
Подробиці – згодом.
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Як повідомили очевидці, автівка Dacia виїжджала із заправки та не пропустила автобус “нерегулярних перевезень”. Внаслідок ДТП є постраждалі, - пише Буг.
На місце прибула швидка допомога, рятувальники та поліція. Деталі пригоди встановлюються.
Подробиці – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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