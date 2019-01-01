Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО





Як повідомили очевидці, автівка Dacia виїжджала із заправки та не пропустила автобус “нерегулярних перевезень”. Внаслідок ДТП є постраждалі, - пише



На місце прибула швидка допомога, рятувальники та поліція. Деталі пригоди встановлюються.



Подробиці – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го вересня на вулиці Луцькій у Нововолинську автомобіль зіткнувся з автобусом.Як повідомили очевидці, автівка Dacia виїжджала із заправки та не пропустила автобус “нерегулярних перевезень”. Внаслідок ДТП є постраждалі, - пише Буг На місце прибула швидка допомога, рятувальники та поліція. Деталі пригоди встановлюються.Подробиці – згодом.

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