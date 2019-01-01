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Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО

Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
17-го вересня на вулиці Луцькій у Нововолинську автомобіль зіткнувся з автобусом.

Як повідомили очевидці, автівка Dacia виїжджала із заправки та не пропустила автобус “нерегулярних перевезень”. Внаслідок ДТП є постраждалі, - пише Буг.

На місце прибула швидка допомога, рятувальники та поліція. Деталі пригоди встановлюються.

Подробиці – згодом.

Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО
Аварія на Волині: автівка врізалась у автобус. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинську
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