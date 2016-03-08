Меню по-новому: які страви смакують луцькі школярі від відомого шеф-кухаря. ВІДЕО.

Євгена Клопотенка. Так, цьогоріч у луцьких школах пробують готувати по-новому. Діти вже встигли оцінити паелью та курячі нагетси.



У шкільній їдальні №1 вже з шостої ранку кухарі на ногах. Вони приготували паельє за рецептом Євгена Клопотенка, - інформує



На кухні мають технологічну картку, в якій детально описано, як готувати страву. Керівниця їдальні каже, і на смак, і на вигляд паелья відрізняється від звичайного плову.



У меню також - салат зі свіжої капусти. Але у незвичній варіації – не з морквою чи олією, а з яблуком.



Зауважують, паелья та салат – не єдині рецепти Клопотенка, які готують в цій їдальні. Є тут і нагетси – це курячі котлетки у паніровці, які не смажать, а запікають. На прилавку також – домашні хотдоги та бургери.



Окрім першої школи, такі нові страви вже почали готувати ще у двадцяти трьох інших навчальних закладах Луцька. Їжу для них постачає луцький комбінат шкільного харчування. Рецепти Клопотенко – необов’язкові для виконання, але в комбінаті вирішили піти на цей експеримент.



Проте кажуть, перейти повністю на рецептуру Клопотенка поки неможливо, бо до деяких страв залишаються питання.



Також нове меню дорожче за попереднє. Деякі страви вимагають значно більше часу. Тому кухарі поки експериментують тільки з окремими рецептами. А основне шкільне меню, принаймні протягом цього навчального року, поки що залишатиметься таким же, як і останні кілька десятиліть.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно в Україні затвердили нове меню для шкільних їдалень віда. Так, цьогоріч у луцьких школах пробують готувати по-новому. Діти вже встигли оцінити паелью та курячі нагетси.У шкільній їдальні №1 вже з шостої ранку кухарі на ногах. Вони приготували паельє за рецептом Євгена Клопотенка, - інформує 12 канал. На кухні мають технологічну картку, в якій детально описано, як готувати страву. Керівниця їдальні каже, і на смак, і на вигляд паелья відрізняється від звичайного плову.У меню також - салат зі свіжої капусти. Але у незвичній варіації – не з морквою чи олією, а з яблуком.Зауважують, паелья та салат – не єдині рецепти Клопотенка, які готують в цій їдальні. Є тут і нагетси – це курячі котлетки у паніровці, які не смажать, а запікають. На прилавку також – домашні хотдоги та бургери.Окрім першої школи, такі нові страви вже почали готувати ще у двадцяти трьох інших навчальних закладах Луцька. Їжу для них постачає луцький комбінат шкільного харчування. Рецепти Клопотенко – необов’язкові для виконання, але в комбінаті вирішили піти на цей експеримент.Проте кажуть, перейти повністю на рецептуру Клопотенка поки неможливо, бо до деяких страв залишаються питання.Також нове меню дорожче за попереднє. Деякі страви вимагають значно більше часу. Тому кухарі поки експериментують тільки з окремими рецептами. А основне шкільне меню, принаймні протягом цього навчального року, поки що залишатиметься таким же, як і останні кілька десятиліть.

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