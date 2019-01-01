У колективі волинських держлісгоспів – 144 династії





Про це зазначив начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко у доповіді під час урочистих заходів із нагоди Дня працівника лісу, - йдеться на



"Ринкові реалії диктують вимоги і до професії лісівника. Наша робота і так не була ніколи простою. А зараз потрібно встигнути і за темпом автоматизації, і за змінами законодавства, в умовах мораторію на експорт деревини вистояти і збут знайти на продукцію при обвалі цін. При цьому потрібно відповідати вимогам і очікуванням громадськості, тримати заданий темп лісовідновлення і т ін.



Тому маємо природний відтік персоналу, але маємо і омолодження та підвищення фаховості наших колективів, керівного складу, в тому числі", - зазначив Олександр Квартирко.



Протягом 8 місяців цього року на посади державної лісової охорони прийнял 74 особи. Це працівники із профільною освітою.



Без відриву від виробництва у вузах сьогодні навчається 104 працівники, 46 із них вступили у 2019 році.



У своїй доповіді керівник галузі окремо відзначив людей, понад 270 людей, які обради професію за прикладом своїх батьків.



"Маємо 144 лісівничих династії! Якщо зауважити, що у наших колективах – 294 багатодітних родини, то є для кого і є з ким працювати", – наголосив у доповіді головний керівник.



Також подякував директорам, які знаходять місце не тільки для великих родин, а й для молодих фахівців. Заначивши, що особлива заслуга у цьому питанні колективу Шацького лісового коледжу, що став кузнею молодих кадрів.



Загалом у галузі 32 відсотки молодих працівники віком до 35 років.



3 відсотків від загальної чисельності людей віком від 60 років. Вони мають значний досвід роботи, тож молоді є на кого рівнятися, підсумував головний лісівник.



"Тільки дисципліна, віддача справі, відповідальність, підвищення фахового рівня і рух вперед будуть гарантувати гарні показники роботи наших підрозділів. Ті керівники, які це освоїли, пожинають плоди у вигляді гарної економіки і сильних фахівців. Ті керівники, які придивляються, думають, що «пронесе» і все буде текти по інерції, будуть вчити свої уроки, можливо, і за межами лісгоспів. Надто високі вимоги до нас сьогодні.



– Кожен із керівників лісогосподарських підприємств сьогодні має пильнувати толкових і продуктивних працівників. На жаль, є загроза відтоку кадрів. Працюємо в умовах дефіциту бюджету і несприятливої кон’юнктури ринку. Головна задача – зберегти робочі місця! Не буде галузі без лісівників, без людей, які можуть витерпіти мороз, дощ, спеку, виклики на роботу серед ночі. Реалії економіки виявилось витримати важче. Усі сподіваємось, що реформа галузі буде проходити із урахуванням інтересів працівників. Але це не означає, що будуть закриватись очі на зловживання, недбалість, безгосподарність і невміння взаємодіяти із людьми", - підкреслив Олександр Квартирко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний лісівник області доповів, що загальна чисельність державних лісогосподарських підприємств Волині становить 2930 працівників, із них 1123 працівники мають статус державної лісової охорони. У галузі також працює 526 жінок.Про це зазначив начальник Волинського ОУЛМГу доповіді під час урочистих заходів із нагоди Дня працівника лісу, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ. "Ринкові реалії диктують вимоги і до професії лісівника. Наша робота і так не була ніколи простою. А зараз потрібно встигнути і за темпом автоматизації, і за змінами законодавства, в умовах мораторію на експорт деревини вистояти і збут знайти на продукцію при обвалі цін. При цьому потрібно відповідати вимогам і очікуванням громадськості, тримати заданий темп лісовідновлення і т ін.Тому маємо природний відтік персоналу, але маємо і омолодження та підвищення фаховості наших колективів, керівного складу, в тому числі", - зазначив Олександр Квартирко.Протягом 8 місяців цього року на посади державної лісової охорони прийнял 74 особи. Це працівники із профільною освітою.Без відриву від виробництва у вузах сьогодні навчається 104 працівники, 46 із них вступили у 2019 році.У своїй доповіді керівник галузі окремо відзначив людей, понад 270 людей, які обради професію за прикладом своїх батьків."Маємо 144 лісівничих династії! Якщо зауважити, що у наших колективах – 294 багатодітних родини, то є для кого і є з ким працювати", – наголосив у доповіді головний керівник.Також подякував директорам, які знаходять місце не тільки для великих родин, а й для молодих фахівців. Заначивши, що особлива заслуга у цьому питанні колективу Шацького лісового коледжу, що став кузнею молодих кадрів.Загалом у галузі 32 відсотки молодих працівники віком до 35 років.3 відсотків від загальної чисельності людей віком від 60 років. Вони мають значний досвід роботи, тож молоді є на кого рівнятися, підсумував головний лісівник."Тільки дисципліна, віддача справі, відповідальність, підвищення фахового рівня і рух вперед будуть гарантувати гарні показники роботи наших підрозділів. Ті керівники, які це освоїли, пожинають плоди у вигляді гарної економіки і сильних фахівців. Ті керівники, які придивляються, думають, що «пронесе» і все буде текти по інерції, будуть вчити свої уроки, можливо, і за межами лісгоспів. Надто високі вимоги до нас сьогодні.– Кожен із керівників лісогосподарських підприємств сьогодні має пильнувати толкових і продуктивних працівників. На жаль, є загроза відтоку кадрів. Працюємо в умовах дефіциту бюджету і несприятливої кон’юнктури ринку. Головна задача – зберегти робочі місця! Не буде галузі без лісівників, без людей, які можуть витерпіти мороз, дощ, спеку, виклики на роботу серед ночі. Реалії економіки виявилось витримати важче. Усі сподіваємось, що реформа галузі буде проходити із урахуванням інтересів працівників. Але це не означає, що будуть закриватись очі на зловживання, недбалість, безгосподарність і невміння взаємодіяти із людьми", - підкреслив Олександр Квартирко.

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