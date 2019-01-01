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Зміцнюють імунітет: ТОП-5 осінніх напоїв від відомої луцької фуд-тренерки

Зміцнюють імунітет: ТОП-5 осінніх напоїв від відомої луцької фуд-тренерки
Відома луцька фуд-тренерка Наталія Тарапата пропонує п’ять цікавих комбінацій інгредієнтів для гарячих напоїв, які чудово смакують восени та підтримують імунітет.

Оригінальні рецепти напоїв лучанка опубліувала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Таблоїд Волині.

1) Каркаде + малина + шипшина

2) Апельсин + лимон + цукати + гвоздика + кориця

3) Обліпиха +і мбир + кориця

4) Рослинне молоко + кардамон + імбир + мускатний горіх + кориця

5) Яблуко + груша + кориця + імбир + м‘ята

«Хто сильно любить солодке, додавайте стевію», – радить фуд-тренерка.

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Теги: луцька фуд-тренерка, осінні рецепти чаїв, зміцнення імунітету
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