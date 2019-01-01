Зміцнюють імунітет: ТОП-5 осінніх напоїв від відомої луцької фуд-тренерки

Наталія Тарапата пропонує п’ять цікавих комбінацій інгредієнтів для гарячих напоїв, які чудово смакують восени та підтримують імунітет.



Оригінальні рецепти напоїв лучанка опубліувала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє



1) Каркаде + малина + шипшина



2) Апельсин + лимон + цукати + гвоздика + кориця



3) Обліпиха +і мбир + кориця



4) Рослинне молоко + кардамон + імбир + мускатний горіх + кориця



5) Яблуко + груша + кориця + імбир + м‘ята



«Хто сильно любить солодке, додавайте стевію», – радить фуд-тренерка.

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