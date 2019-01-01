Зміцнюють імунітет: ТОП-5 осінніх напоїв від відомої луцької фуд-тренерки
Сьогодні, 20:43
Відома луцька фуд-тренерка Наталія Тарапата пропонує п’ять цікавих комбінацій інгредієнтів для гарячих напоїв, які чудово смакують восени та підтримують імунітет.
Оригінальні рецепти напоїв лучанка опубліувала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Таблоїд Волині.
1) Каркаде + малина + шипшина
2) Апельсин + лимон + цукати + гвоздика + кориця
3) Обліпиха +і мбир + кориця
4) Рослинне молоко + кардамон + імбир + мускатний горіх + кориця
5) Яблуко + груша + кориця + імбир + м‘ята
«Хто сильно любить солодке, додавайте стевію», – радить фуд-тренерка.
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Оригінальні рецепти напоїв лучанка опубліувала на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Таблоїд Волині.
1) Каркаде + малина + шипшина
2) Апельсин + лимон + цукати + гвоздика + кориця
3) Обліпиха +і мбир + кориця
4) Рослинне молоко + кардамон + імбир + мускатний горіх + кориця
5) Яблуко + груша + кориця + імбир + м‘ята
«Хто сильно любить солодке, додавайте стевію», – радить фуд-тренерка.
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