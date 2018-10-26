У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*
Сьогодні, 19:41
У гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" розіграли 4 яскравих подорожі на двох на острів Хайнань (Китай). Хайнань називають "китайськими Гаваями" через неповторну красу природи та приємний клімат.
Переможці проведуть 9 днів у розкішному п’ятизірковому готелі "Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya" з обслуговуванням за системою "все включено". Готель розташований поблизу м. Санья, в самому центрі мальовничої бухти Ялуньвань, оточеної горами.
У розпорядженні гостей курортного готелю декілька басейнів, 7 ресторанів та барів, величезний дитячий центр, а поряд розташований торговий центр La Floret International Shopping Village с різноманітними розважальними закладами, магазинами та кафе.
"Гіпермаркет "Там Там Сімейні традиції" бажає приємного відпочинку і незабутніх вражень відпочиваючим", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Переможці проведуть 9 днів у розкішному п’ятизірковому готелі "Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya" з обслуговуванням за системою "все включено". Готель розташований поблизу м. Санья, в самому центрі мальовничої бухти Ялуньвань, оточеної горами.
У розпорядженні гостей курортного готелю декілька басейнів, 7 ресторанів та барів, величезний дитячий центр, а поряд розташований торговий центр La Floret International Shopping Village с різноманітними розважальними закладами, магазинами та кафе.
"Гіпермаркет "Там Там Сімейні традиції" бажає приємного відпочинку і незабутніх вражень відпочиваючим", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині визначили найуспішніших педагогів
Сьогодні, 19:51
У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*
Сьогодні, 19:41
У колективі волинських держлісгоспів – 144 династії
Сьогодні, 19:27
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 вересня
Сьогодні, 19:00
Медіа