вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*

У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*
У гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" розіграли 4 яскравих подорожі на двох на острів Хайнань (Китай). Хайнань називають "китайськими Гаваями" через неповторну красу природи та приємний клімат.

Переможці проведуть 9 днів у розкішному п’ятизірковому готелі "Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya" з обслуговуванням за системою "все включено". Готель розташований поблизу м. Санья, в самому центрі мальовничої бухти Ялуньвань, оточеної горами.

У розпорядженні гостей курортного готелю декілька басейнів, 7 ресторанів та барів, величезний дитячий центр, а поряд розташований торговий центр La Floret International Shopping Village с різноманітними розважальними закладами, магазинами та кафе.

"Гіпермаркет "Там Там Сімейні традиції" бажає приємного відпочинку і незабутніх вражень відпочиваючим", - йдеться у повідомленні.

У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*
У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Там Там, подорож до Китаю, розіграш
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
У місті на Волині визначили найуспішніших педагогів
Сьогодні, 19:51
У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*
Сьогодні, 19:41
У колективі волинських держлісгоспів – 144 династії
Сьогодні, 19:27
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 18 вересня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
«Там Там» дарує подорож на острів в Китаї* «Там Там» дарує подорож на острів в Китаї*
17 липень, 19:24
Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції* Гіпермаркет «Там Там» розіграв подорож до Венеції*
02 квітень, 23:34
Луцький «Там Там» розіграє путівки в Дрезден, Париж, Франкфурт та Прагу * Луцький «Там Там» розіграє путівки в Дрезден, Париж, Франкфурт та Прагу *
26 жовтень, 2018, 12:34
Гіпермаркет «Там Там» розіграв подарунки для відпочинку. ФОТО* Гіпермаркет «Там Там» розіграв подарунки для відпочинку. ФОТО*
23 травень, 2018, 19:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вихідні у жовтні: скільки днів відпочиватимуть українці
Сьогодні, 20:25
 0
Екзотика на городі: фермер з Волині вирощує фіолетову картоплю
Сьогодні, 20:12
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 18 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
У місті на Волині визначили найуспішніших педагогів
Сьогодні, 19:51
 0
У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*
Сьогодні, 19:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿