У гіпермаркеті «Там Там» розіграли подорож до Китаю*

У гіпермаркеті "Там Там Сімейні традиції" розіграли 4 яскравих подорожі на двох на острів Хайнань (Китай). Хайнань називають "китайськими Гаваями" через неповторну красу природи та приємний клімат.Переможці проведуть 9 днів у розкішному п’ятизірковому готелі "Huayu Resort & Spa Yalong Bay Sanya" з обслуговуванням за системою "все включено". Готель розташований поблизу м. Санья, в самому центрі мальовничої бухти Ялуньвань, оточеної горами.У розпорядженні гостей курортного готелю декілька басейнів, 7 ресторанів та барів, величезний дитячий центр, а поряд розташований торговий центр La Floret International Shopping Village с різноманітними розважальними закладами, магазинами та кафе."Гіпермаркет "Там Там Сімейні традиції" бажає приємного відпочинку і незабутніх вражень відпочиваючим", - йдеться у повідомленні.