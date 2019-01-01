У місті на Волині визначили найуспішніших педагогів





Кандидатури визначали адміністрації закладів, методичні об’єднання педагогів, батьківська громадськість. Також було право на самовисування, - про це



Зазначають, усі охочі представляли свої досягнення у вигляді мультимедійної презентації на розгляд педагогічної ради, яка шляхом таємного голосування визначала, хто стане претендентом від школи на премію міської ради «Успішний педагог».



Далі працювала експертна комісія, яку очолює заступник міського голови Ігор Прокопів. До її складу входять депутати Ковельської міської ради, ветерани педагогічної праці, представники управління освіти.



Основою роботи комісії є Положення, де зазначені критерії оцінювання професійних компетентностей претендентів, яких цьогоріч було 13. З них - 7 представників загальної середньої освіти, 4 - дошкільної та 2 - позашкільної.



Всі вони найперше передали презентаційні матеріали про свої досягнення на засіданні комісії. Деякі кандидати дистанційно, за свої творчі доробки і письмові розповіді про власні здобутки, набрали надзвичайно високі бали, переконали у своїй професійній майстерності і були звільнені від традиційної співбесіди, адже комісія їх уже визнала переможцями.



Кілька претендентів прийшли на "живе спілкування", аби експерти обрали інших володарів почесного звання.



Зауважують, це задача не з легких, бо всі, хто долучається до творчих змагань, відомі в місті педагоги, які користуються визнанням та авторитетом в освітянській спільноті та серед учнівської і батьківської громадськості. Вони мають власні цікаві напрацювання, а їх учні демонструють яскраві досягнення.



Рішення прийнято, а "Успішні педагоги-2019" свої нагороди отримають під час урочистостей з нагоди Дня вчителя. Втім, відомо, що вчителям загальної середньої освіти вручать 5 премій, представникам дошкільної освіти - 4, позашкільної - 1.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі напередодні Дня вчителя уже втретє проходить конкурс "Успішний педагог". Нагорода вручається за внесок у професію. У цьому році переможці отримають премію міської ради у сумі 20 тисяч гривень кожний.Кандидатури визначали адміністрації закладів, методичні об’єднання педагогів, батьківська громадськість. Також було право на самовисування, - про це йдеться на сайті Ковельської міськради. Зазначають, усі охочі представляли свої досягнення у вигляді мультимедійної презентації на розгляд педагогічної ради, яка шляхом таємного голосування визначала, хто стане претендентом від школи на премію міської ради «Успішний педагог».Далі працювала експертна комісія, яку очолює заступник міського голови. До її складу входять депутати Ковельської міської ради, ветерани педагогічної праці, представники управління освіти.Основою роботи комісії є Положення, де зазначені критерії оцінювання професійних компетентностей претендентів, яких цьогоріч було 13. З них - 7 представників загальної середньої освіти, 4 - дошкільної та 2 - позашкільної.Всі вони найперше передали презентаційні матеріали про свої досягнення на засіданні комісії. Деякі кандидати дистанційно, за свої творчі доробки і письмові розповіді про власні здобутки, набрали надзвичайно високі бали, переконали у своїй професійній майстерності і були звільнені від традиційної співбесіди, адже комісія їх уже визнала переможцями.Кілька претендентів прийшли на "живе спілкування", аби експерти обрали інших володарів почесного звання.Зауважують, це задача не з легких, бо всі, хто долучається до творчих змагань, відомі в місті педагоги, які користуються визнанням та авторитетом в освітянській спільноті та серед учнівської і батьківської громадськості. Вони мають власні цікаві напрацювання, а їх учні демонструють яскраві досягнення.Рішення прийнято, а "Успішні педагоги-2019" свої нагороди отримають під час урочистостей з нагоди Дня вчителя. Втім, відомо, що вчителям загальної середньої освіти вручать 5 премій, представникам дошкільної освіти - 4, позашкільної - 1.

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