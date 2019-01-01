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На Волині доять корів під класичну музику. ВІДЕО. ФОТО

На Волині доять корів під класичну музику. ВІДЕО. ФОТО
На молочній фермі в селі Радовичі Турійського району під час доїння корів вмикають класичну музику.

Понад 300 корів породи «українська чорноряба» доять двічі на день. Процес займає орієнтовно три години зранку і три години ввечері, - йдеться в проекті «Заходеньки» 12 каналу пише Район.in.ua.

«Не можу сказати, чи воно впливає на показники дійки, але на спокій тварин – однозначно. В США кілька господарств більше 20 років використовують класичну музику під час дійки. Науковці довели, що це впливає на стан здоров’я, на стресостійкість, і на підвищення надою молока. Ми започаткували таке й в нас, і задоволені. Ми чередуємо 100 пісень», – поділився заступник керівника з тваринництва Роман Гунчак.
На Волині доять корів під класичну музику. ВІДЕО. ФОТО

На молочній фермі в Радовичах у двох корівниках живуть 312 корів. Невдовзі з’явиться і третій, тож рогатої худоби побільшає.

За словами Романа Гунчака, в цілому, з часом на господарстві утримуватимуть 500 дійних корів. Система утримання худоби на молочній фермі безприв’язна. По 16 корів доять одночасно на доїльній установці, типу «ялинка».
На Волині доять корів під класичну музику. ВІДЕО. ФОТО

«Всі корови мають на нижній кінцівці чіп, який допомагає нам аналізувати процес доїння. Чіп ідентифікує корову на дійці. Він показує нам кількість молока за ранкову-вечірню дійку, швидкість віддачі молока і це дає нам змогу аналізувати, чи немає запальних процесів в організмі корови, чи все добре. Такі аналізи проводимо щоденно, і з допомогою всіх технологічних процесів питання регулюємо», – розповів заступник керівника з тваринництва Роман Гунчак.

На фермі стараються йти в ногу з часом: щоденно регулюють раціони згідно європейських нормативів, світових стандартів.
На Волині доять корів під класичну музику. ВІДЕО. ФОТО


«Під коровами підстеляємо солому кожного дня, вигортаємо гній по накопиченню, орієнтовно два-три рази в місяць. Корови мають вільний доступ до корму та води», – додав Гунчак.

На сьогодні система утримання корів на фермі налаштована таким чином, що всі корови тримають цілий рік в приміщенні та мають вихід на вигульні майданчики, на які тварини виходять за бажанням.
На Волині доять корів під класичну музику. ВІДЕО. ФОТО

«Ми маємо середньодобовий надій орієнтовно 4 літри на одну корову. Коливається він від періоду лактації, від генетики корів, тому що ми щоденно працюємо над покращенням генетичного потенціалу. Ми стараємося вибирати хороші сім’я провідних світових компаній і покращувати генетику», – підсумував Роман Гунчак.


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Теги: Волинь, Радовичі
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