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Показали талісманів зимових Олімпіади-2022 та Паралімпіади-2022. ФОТО

Показали талісманів зимових Олімпіади-2022 та Паралімпіади-2022. ФОТО
У Китаї відбулася офіційна презентація маскотів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.

Про це повідомляє УНІАН.

Організатори Олімпіади-2022, яка відбудеться в Пекіні, представили талісман Ігор. Ним стала панда в костюмі з льоду на ім'я Бін Двень Двень.
Показали талісманів зимових Олімпіади-2022 та Паралімпіади-2022. ФОТО

"В костюмі з льоду, з серцем із золота і з любов'ю до всіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися істинним духом Олімпійських ігор з усім світом", - йдеться в повідомленні прес-служби оргкомітету.

Маскотом Паралімпіади-2022 став дитина-ліхтарик Шуей Рон Рон. Олімпіада-2022 пройде з 4 по 20 лютого. Відео було опубліковано в офіційному акаунті Олімпіади-2022 в Twitter.
Показали талісманів зимових Олімпіади-2022 та Паралімпіади-2022. ФОТО





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Теги: Олімпіада-2022, Китай
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