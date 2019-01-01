Показали талісманів зимових Олімпіади-2022 та Паралімпіади-2022. ФОТО

У Китаї відбулася офіційна презентація маскотів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.Про це повідомляє УНІАН.Організатори Олімпіади-2022, яка відбудеться в Пекіні, представили талісман Ігор. Ним стала панда в костюмі з льоду на ім'я Бін Двень Двень."В костюмі з льоду, з серцем із золота і з любов'ю до всіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися істинним духом Олімпійських ігор з усім світом", - йдеться в повідомленні прес-служби оргкомітету.Маскотом Паралімпіади-2022 став дитина-ліхтарик Шуей Рон Рон. Олімпіада-2022 пройде з 4 по 20 лютого. Відео було опубліковано в офіційному акаунті Олімпіади-2022 в Twitter.