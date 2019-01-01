Показали талісманів зимових Олімпіади-2022 та Паралімпіади-2022. ФОТО
Сьогодні, 00:19
У Китаї відбулася офіційна презентація маскотів Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року.
Про це повідомляє УНІАН.
Організатори Олімпіади-2022, яка відбудеться в Пекіні, представили талісман Ігор. Ним стала панда в костюмі з льоду на ім'я Бін Двень Двень.
"В костюмі з льоду, з серцем із золота і з любов'ю до всіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися істинним духом Олімпійських ігор з усім світом", - йдеться в повідомленні прес-служби оргкомітету.
Маскотом Паралімпіади-2022 став дитина-ліхтарик Шуей Рон Рон. Олімпіада-2022 пройде з 4 по 20 лютого. Відео було опубліковано в офіційному акаунті Олімпіади-2022 в Twitter.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНІАН.
Організатори Олімпіади-2022, яка відбудеться в Пекіні, представили талісман Ігор. Ним стала панда в костюмі з льоду на ім'я Бін Двень Двень.
"В костюмі з льоду, з серцем із золота і з любов'ю до всіх зимових видів спорту, ця панда готова поділитися істинним духом Олімпійських ігор з усім світом", - йдеться в повідомленні прес-служби оргкомітету.
Маскотом Паралімпіади-2022 став дитина-ліхтарик Шуей Рон Рон. Олімпіада-2022 пройде з 4 по 20 лютого. Відео було опубліковано в офіційному акаунті Олімпіади-2022 в Twitter.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Показали талісманів зимових Олімпіади-2022 та Паралімпіади-2022. ФОТО
Сьогодні, 00:19
18 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині знайшли труп чоловіка, - соцмережі
17 вересень, 23:19
На волинській трасі встановлять «лазерних поліцейських»
17 вересень, 22:59
Звірі засинатимуть раніше: у луцькому зоопарку - зміна графіку роботи
17 вересень, 22:26
Медіа