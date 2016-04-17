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Українська делегація покинула засідання ОБСЄ через заяви пропагандистки про Крим

Українська делегація покинула засідання ОБСЄ через заяви пропагандистки про Крим
Засідання ОБСЄ у Варшаві покинула українська делегація. Така реакція була на заяву пропагандистки про «російський Крим».

Про це повідомляє Znaj.ua, посилаючись на телеканал ATR.

«Українська делегація призупинила участь у робочому засіданні. Зараз проводяться консультації з партнерами щодо подальших дій», — йдеться у повідомленні.

Так, головний редактор проросійських видань «Кримська газета» і «Кримський журнал» Марія Волконська на засіданні ОБСЄ заявила, що анексований Крим – це РФ. Після цієї фрази спікери оголосили дві технічні перерви, посилаючись на міжнародні документи.

Варто відзначити, що проти пропагандистки відразу виступили Україна і Канада, а російська сторона передбачувано підтримала Волконську.

Незважаючи на дві технічні перерви і незгоду модераторів, журналістці все ж дали слово. І відразу після скандального виступу українська делегація залишила зал засідання, що підтвердив один з її членів Андрій Чесноков.

Згодом представники США, Канади і низки країн ЄС, Швейцарії та Грузії виступили із заявами про підтримку територіальної цілісності України.

Наразі українська делегація в ОБСЄ після демаршу через заяву про "російський Крим" прийняла рішення поки не припиняти роботу в нараді.

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Теги: ОБСЄ, Україна
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Коментарі 1
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україньшькій отарі місце на полонині!
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