На Волині знайшли труп чоловіка, - соцмережі





Про це йдеться на сторінці Kovel Online у Facebook.



"Як стало відомо Kovel Online з власник джерел, тіло чоловіка знайшли поблизу колишнього кафе «Мисливець» , який розташовується поблизу Ковеля", - йдеться у дописі.



Наразі встановлюють деталі інциденту.

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