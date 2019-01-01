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На Волині знайшли труп чоловіка, - соцмережі

На Волині знайшли труп чоловіка, - соцмережі
На Волині поблизу Ковеля знайшли труп людини.

Про це йдеться на сторінці Kovel Online у Facebook.

"Як стало відомо Kovel Online з власник джерел, тіло чоловіка знайшли поблизу колишнього кафе «Мисливець» , який розташовується поблизу Ковеля", - йдеться у дописі.

Наразі встановлюють деталі інциденту.

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Теги: смерть, труп, Ковель
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