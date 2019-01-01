На Волині знайшли труп чоловіка, - соцмережі
Сьогодні, 23:19
На Волині поблизу Ковеля знайшли труп людини.
Про це йдеться на сторінці Kovel Online у Facebook.
"Як стало відомо Kovel Online з власник джерел, тіло чоловіка знайшли поблизу колишнього кафе «Мисливець» , який розташовується поблизу Ковеля", - йдеться у дописі.
Наразі встановлюють деталі інциденту.
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Про це йдеться на сторінці Kovel Online у Facebook.
"Як стало відомо Kovel Online з власник джерел, тіло чоловіка знайшли поблизу колишнього кафе «Мисливець» , який розташовується поблизу Ковеля", - йдеться у дописі.
Наразі встановлюють деталі інциденту.
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