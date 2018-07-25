Оголосили про підозру лікарям, які вимагали в онкохворих гроші за безкоштовні ліки. ВІДЕО

Заввідділу і лікарю-онкологу Інституту раку оголосили про підозру у вимаганні грошей в онкохворих пацієнтів.Співробітники прокуратури міста Києва повідомили про підозру лікарям Національного інституту раку (НІР), причетним до заволодіння коштами онкохворих пацієнтів. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу відомства.Слідчі встановили, що завідувач відділенням достовірно знав, що згідно з чинним законодавством, медична допомога в державних або комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безкоштовно, але разом з лікарем-онкологом організував схему, за якою пацієнти не могли скористатися безкоштовною медичною допомогою."Зловмисники переконували пацієнтів, що кількість медичних препаратів, закуплених за державні кошти, дуже обмежена. Тому за сприяння в отриманні безкоштовних ліків медики вимагали від пацієнтів грошову винагороду, в тому числі, під виглядом благодійної допомоги, в сумі від 1500 до 18000 гривень за один курс хіміотерапії", - йдеться в повідомленні.Крім того, зловмисники розповідали іншим лікарям, як потрібно проводити консультації з пацієнтами, щоб змусити їх платити гроші за безкоштовні ліки.У прокуратурі повідомили, що наразі встановлено 7 потерпілих, яким зловмисники завдали шкоди на суму близько 40 тисяч гривень."Зазначеним посадовим особам повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 184 і ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактами порушення права на безкоштовну медичну допомогу і заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєні повторно", - йдеться в повідомленні.Вживаються заходи щодо встановлення інших потерпілих.