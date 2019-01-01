Двоє гравців «Волині» потрапили до символічних збірних туру
Сьогодні, 05:10
Відразу двоє футболістів луцької «Волині» потрапили до символічних збірних туру за версіями спортивних видань.
Рівень гри «хрестоносців» у нічийному матчі проти «Балкан» відзначили видання FootBoom та SportArena, - повідомляє прес-служба ФК «Волинь».
Так, FootBoom включив до своєї одного з наших лідерів – Дениса Кожанова. А от SportArena взяла до свого складу одного із авторів голів у нашому матчі – Віталія Пономаря.
«Різницю в грі в атаці продемонстрував саме Пономар – з його виходом обороні гостей з Одещини стало по-справжньому сутужно. Це Віталій забив після подачі кутового та скидки Міхи, він же скидав м’яча в центр, що в підсумку призвело до пенальті та порятунку «Хрестоносців» від поразки в матчі з одним із аутсайдерів», - йдеться у характеристиці Віталія Пономаря від SportArena.
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Рівень гри «хрестоносців» у нічийному матчі проти «Балкан» відзначили видання FootBoom та SportArena, - повідомляє прес-служба ФК «Волинь».
Так, FootBoom включив до своєї одного з наших лідерів – Дениса Кожанова. А от SportArena взяла до свого складу одного із авторів голів у нашому матчі – Віталія Пономаря.
«Різницю в грі в атаці продемонстрував саме Пономар – з його виходом обороні гостей з Одещини стало по-справжньому сутужно. Це Віталій забив після подачі кутового та скидки Міхи, він же скидав м’яча в центр, що в підсумку призвело до пенальті та порятунку «Хрестоносців» від поразки в матчі з одним із аутсайдерів», - йдеться у характеристиці Віталія Пономаря від SportArena.
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