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Двоє гравців «Волині» потрапили до символічних збірних туру

Двоє гравців «Волині» потрапили до символічних збірних туру
Відразу двоє футболістів луцької «Волині» потрапили до символічних збірних туру за версіями спортивних видань.

Рівень гри «хрестоносців» у нічийному матчі проти «Балкан» відзначили видання FootBoom та SportArena, - повідомляє прес-служба ФК «Волинь».

Так, FootBoom включив до своєї одного з наших лідерів – Дениса Кожанова. А от SportArena взяла до свого складу одного із авторів голів у нашому матчі – Віталія Пономаря.

«Різницю в грі в атаці продемонстрував саме Пономар – з його виходом обороні гостей з Одещини стало по-справжньому сутужно. Це Віталій забив після подачі кутового та скидки Міхи, він же скидав м’яча в центр, що в підсумку призвело до пенальті та порятунку «Хрестоносців» від поразки в матчі з одним із аутсайдерів», - йдеться у характеристиці Віталія Пономаря від SportArena.

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Теги: Волинь, футбол, Віталій Пономар, Денис Кожанов
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