Двоє гравців «Волині» потрапили до символічних збірних туру

Відразу двоє футболістів луцької «Волині» потрапили до символічних збірних туру за версіями спортивних видань.Рівень гри «хрестоносців» у нічийному матчі проти «Балкан» відзначили видання FootBoom та SportArena, - повідомляє прес-служба ФК «Волинь».Так, FootBoom включив до своєї одного з наших лідерів –А от SportArena взяла до свого складу одного із авторів голів у нашому матчі –«Різницю в грі в атаці продемонстрував саме Пономар – з його виходом обороні гостей з Одещини стало по-справжньому сутужно. Це Віталій забив після подачі кутового та скидки Міхи, він же скидав м’яча в центр, що в підсумку призвело до пенальті та порятунку «Хрестоносців» від поразки в матчі з одним із аутсайдерів», - йдеться у характеристиці Віталія Пономаря від SportArena.