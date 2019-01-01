«Європейська солідарність» засудила спробу перекласти відповідальність за початок війни з Росії на українських ветеранів АТО

Фракція політичної партії «Європейська Солідарність» обурена словами заступника керівника Офісу Президента Анни Коваленко, яка звинуватила ветеранів – учасників бойових дій у розв’язанні війни на сході України.Про це йдеться у заяві фракції партії "Європейська солідарність".Подаємо текст заяви без змін:Команда «Європейської Солідарності» засуджує будь-які спроби зняти відповідальність з Росії та Путіна за тривалу збройну агресію проти нашої держави. Українська дипломатія надала неспростовні докази перебування російських військ і зброї на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, чим забезпечила системний санкційний тиск на агресора.Звинувачення на адресу українських військових у розв’язанні війни – удар по міжнародній підтримці і довірі до нашої держави з боку західних союзників.Особливо насторожує, що подібні звинувачення на адресу ветеранів прозвучали від експертки з питань оборони і безпеки, що може відображати реальне ставлення всього Офісу Президента до захисників і їхніх потреб. При цьому, діючий Президент В.Зеленський уникає публічно називати Російську Федерацію агресором, Путіна ворогом, а російські війська – окупаційними.«Європейська Солідарність» категорично проти умиротворення агресора ціною національних інтересів України. Вимагаємо від влади продовжувати чітку політику зміцнення армії, соціального захисту і поваги до всіх військовослужбовців та ветеранів.Окремо, вимагаємо публічних вибачень перед ветеранами, а від президента – звільнення Анни Коваленко за її неприпустимі висловлювання.