«Європейська солідарність» засудила спробу перекласти відповідальність за початок війни з Росії на українських ветеранів АТО
Сьогодні, 04:15
Фракція політичної партії «Європейська Солідарність» обурена словами заступника керівника Офісу Президента Анни Коваленко, яка звинуватила ветеранів – учасників бойових дій у розв’язанні війни на сході України.
Про це йдеться у заяві фракції партії "Європейська солідарність".
Подаємо текст заяви без змін:
Команда «Європейської Солідарності» засуджує будь-які спроби зняти відповідальність з Росії та Путіна за тривалу збройну агресію проти нашої держави. Українська дипломатія надала неспростовні докази перебування російських військ і зброї на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, чим забезпечила системний санкційний тиск на агресора.
Звинувачення на адресу українських військових у розв’язанні війни – удар по міжнародній підтримці і довірі до нашої держави з боку західних союзників.
Особливо насторожує, що подібні звинувачення на адресу ветеранів прозвучали від експертки з питань оборони і безпеки, що може відображати реальне ставлення всього Офісу Президента до захисників і їхніх потреб. При цьому, діючий Президент В.Зеленський уникає публічно називати Російську Федерацію агресором, Путіна ворогом, а російські війська – окупаційними.
«Європейська Солідарність» категорично проти умиротворення агресора ціною національних інтересів України. Вимагаємо від влади продовжувати чітку політику зміцнення армії, соціального захисту і поваги до всіх військовослужбовців та ветеранів.
Окремо, вимагаємо публічних вибачень перед ветеранами, а від президента – звільнення Анни Коваленко за її неприпустимі висловлювання.
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Про це йдеться у заяві фракції партії "Європейська солідарність".
Подаємо текст заяви без змін:
Команда «Європейської Солідарності» засуджує будь-які спроби зняти відповідальність з Росії та Путіна за тривалу збройну агресію проти нашої держави. Українська дипломатія надала неспростовні докази перебування російських військ і зброї на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, чим забезпечила системний санкційний тиск на агресора.
Звинувачення на адресу українських військових у розв’язанні війни – удар по міжнародній підтримці і довірі до нашої держави з боку західних союзників.
Особливо насторожує, що подібні звинувачення на адресу ветеранів прозвучали від експертки з питань оборони і безпеки, що може відображати реальне ставлення всього Офісу Президента до захисників і їхніх потреб. При цьому, діючий Президент В.Зеленський уникає публічно називати Російську Федерацію агресором, Путіна ворогом, а російські війська – окупаційними.
«Європейська Солідарність» категорично проти умиротворення агресора ціною національних інтересів України. Вимагаємо від влади продовжувати чітку політику зміцнення армії, соціального захисту і поваги до всіх військовослужбовців та ветеранів.
Окремо, вимагаємо публічних вибачень перед ветеранами, а від президента – звільнення Анни Коваленко за її неприпустимі висловлювання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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