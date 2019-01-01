На озброєнні у волинських рятувальників – унікальний транспортер-амфібія. ФОТО





Таких плаваючих транспортери в Україні є лише чотири, - повідомляє



Плаваючий транспортер ПТС-2 використовують для здійснення аварійно-рятувальних робіт на воді. Його вантажопідйомність 18 тонн.



“Таких лише 4 в Україні, – зауважує начальник Камінь-Каширського районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Андрій Багнюк, запримітивши журналістську зацікавленість. – Востаннє у нашому місті ми його використовували кілька років тому для проломування криги під час весняної повені, коли річка вийшла з берегів та підтопила будинки. А так задіюють нашого транспортера під час повеней навіть на Закарпатті”.



Окрім транспортера, на сучасному етапі у автопарку серед основної техніки пожежно-рятувального підрозділу міста є: три пожежні автоцистерни, автомобіль першої допомоги, пожежна насосна станція та рукавний автомобіль.

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