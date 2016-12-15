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Повідкривали навіть листи: у селищі на Волині злодії «обчистили» пошту

Повідкривали навіть листи: у селищі на Волині злодії «обчистили» пошту
У селищі Мар’янівка Горохівського району злодії пограбували відділення поштового зв'язку.

Інцидент стався у ніч із минулої суботи на неділю, повідомляє Волинь Нова.

За попередньою інформацією, зловмисники проникли в будівлю, пошкодивши замки на дверях.

Крім того, що винесли деякі матеріально-технічні цінності, завдали шкоди ще й приватним особам, бо повідкривали посилки, яких очікували й не встигли отримати клієнти пошти.

Поліція розшукує крадіїв.

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Теги: Волинь, злодії, відділення пошти
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Повідкривали навіть листи: у селищі на Волині злодії «обчистили» пошту
Сьогодні, 08:29
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