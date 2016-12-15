Повідкривали навіть листи: у селищі на Волині злодії «обчистили» пошту
Сьогодні, 08:29
У селищі Мар’янівка Горохівського району злодії пограбували відділення поштового зв'язку.
Інцидент стався у ніч із минулої суботи на неділю, повідомляє Волинь Нова.
За попередньою інформацією, зловмисники проникли в будівлю, пошкодивши замки на дверях.
Крім того, що винесли деякі матеріально-технічні цінності, завдали шкоди ще й приватним особам, бо повідкривали посилки, яких очікували й не встигли отримати клієнти пошти.
Поліція розшукує крадіїв.
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Інцидент стався у ніч із минулої суботи на неділю, повідомляє Волинь Нова.
За попередньою інформацією, зловмисники проникли в будівлю, пошкодивши замки на дверях.
Крім того, що винесли деякі матеріально-технічні цінності, завдали шкоди ще й приватним особам, бо повідкривали посилки, яких очікували й не встигли отримати клієнти пошти.
Поліція розшукує крадіїв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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