Повідкривали навіть листи: у селищі на Волині злодії «обчистили» пошту





Інцидент стався у ніч із минулої суботи на неділю, повідомляє



За попередньою інформацією, зловмисники проникли в будівлю, пошкодивши замки на дверях.



Крім того, що винесли деякі матеріально-технічні цінності, завдали шкоди ще й приватним особам, бо повідкривали посилки, яких очікували й не встигли отримати клієнти пошти.



Поліція розшукує крадіїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Мар’янівка Горохівського району злодії пограбували відділення поштового зв'язку.Інцидент стався у ніч із минулої суботи на неділю, повідомляє Волинь Нова. За попередньою інформацією, зловмисники проникли в будівлю, пошкодивши замки на дверях.Крім того, що винесли деякі матеріально-технічні цінності, завдали шкоди ще й приватним особам, бо повідкривали посилки, яких очікували й не встигли отримати клієнти пошти.Поліція розшукує крадіїв.

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