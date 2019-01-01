Дві амбулаторії під Луцьком отримали нові автомобілі. ВІДЕО





Але з жовтня все зміниться, повідомляє



Аби "первинка" у громаді продовжувала розвиватися очільник ОТГ Юрій Семенюк зробив для підприємства подарунок.



Відтепер мешканці Підгайцівської ОТГ отримутимуть невідкладну допомогу оперативніше, адже дві амбулаторії мають власні автомобілі - "Таврія" та Renault.



Оновлений заклад – більший штат працівників. Тож для адміністрації Центру первинної медико-санітарної допомоги в Підгайцях облаштовують відповідне приміщення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Підгайцівській ОТГ реорганізовують медичну систему. Тепер у громаді незалежна ланка первинної допомоги, адже тут створили власне комунальне неприбуткове підприємство.Але з жовтня все зміниться, повідомляє 12 канал. Аби "первинка" у громаді продовжувала розвиватися очільник ОТГзробив для підприємства подарунок.Відтепер мешканці Підгайцівської ОТГ отримутимуть невідкладну допомогу оперативніше, адже дві амбулаторії мають власні автомобілі - "Таврія" та Renault.Оновлений заклад – більший штат працівників. Тож для адміністрації Центру первинної медико-санітарної допомоги в Підгайцях облаштовують відповідне приміщення.

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