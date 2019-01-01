Дві амбулаторії під Луцьком отримали нові автомобілі. ВІДЕО
Сьогодні, 08:50
У Підгайцівській ОТГ реорганізовують медичну систему. Тепер у громаді незалежна ланка первинної допомоги, адже тут створили власне комунальне неприбуткове підприємство.
Але з жовтня все зміниться, повідомляє 12 канал.
Аби "первинка" у громаді продовжувала розвиватися очільник ОТГ Юрій Семенюк зробив для підприємства подарунок.
Відтепер мешканці Підгайцівської ОТГ отримутимуть невідкладну допомогу оперативніше, адже дві амбулаторії мають власні автомобілі - "Таврія" та Renault.
Оновлений заклад – більший штат працівників. Тож для адміністрації Центру первинної медико-санітарної допомоги в Підгайцях облаштовують відповідне приміщення.
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Але з жовтня все зміниться, повідомляє 12 канал.
Аби "первинка" у громаді продовжувала розвиватися очільник ОТГ Юрій Семенюк зробив для підприємства подарунок.
Відтепер мешканці Підгайцівської ОТГ отримутимуть невідкладну допомогу оперативніше, адже дві амбулаторії мають власні автомобілі - "Таврія" та Renault.
Оновлений заклад – більший штат працівників. Тож для адміністрації Центру первинної медико-санітарної допомоги в Підгайцях облаштовують відповідне приміщення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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