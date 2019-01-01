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Дві амбулаторії під Луцьком отримали нові автомобілі. ВІДЕО

Дві амбулаторії під Луцьком отримали нові автомобілі. ВІДЕО
У Підгайцівській ОТГ реорганізовують медичну систему. Тепер у громаді незалежна ланка первинної допомоги, адже тут створили власне комунальне неприбуткове підприємство.

Але з жовтня все зміниться, повідомляє 12 канал.

Аби "первинка" у громаді продовжувала розвиватися очільник ОТГ Юрій Семенюк зробив для підприємства подарунок.

Відтепер мешканці Підгайцівської ОТГ отримутимуть невідкладну допомогу оперативніше, адже дві амбулаторії мають власні автомобілі - "Таврія" та Renault.

Оновлений заклад – більший штат працівників. Тож для адміністрації Центру первинної медико-санітарної допомоги в Підгайцях облаштовують відповідне приміщення.


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Теги: Підгайцівська ОТГ, нові автомобілі, сільська медицина
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