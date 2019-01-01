У Луцьку шукають перевізників на маршрути №22 та №23
Сьогодні, 09:22
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома маршрутами.
Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов розповів, що пропонують провести конкурс на перевезення на маршруті №22 через закінчення терміну дії договору.
Окрім того, шукатимуть перевізника й на маршрут №23.
«Конкурс був у травні, липні, не було претендентів. Тепер ми хочемо змінити маршрут і охопити 40 квартал та мікрорайон ЛПЗ», - зауважив Степанов.
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Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.
Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов розповів, що пропонують провести конкурс на перевезення на маршруті №22 через закінчення терміну дії договору.
Окрім того, шукатимуть перевізника й на маршрут №23.
«Конкурс був у травні, липні, не було претендентів. Тепер ми хочемо змінити маршрут і охопити 40 квартал та мікрорайон ЛПЗ», - зауважив Степанов.
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Коментарі 1
Шукають? :))) Треба не шукати, а забов'язати бо це потребують люди, це комфорт мешканцыв мыста, а не підкорятись забаганкам перевізників тільки свый гаманець наповнювати, не рентабельно бачиш но...! Хто керує містом - влада чи перевізники?!
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