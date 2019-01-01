У Луцьку шукають перевізників на маршрути №22 та №23

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за двома маршрутами.Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління транспорту і зв’язкурозповів, що пропонують провести конкурс на перевезення на маршруті №22 через закінчення терміну дії договору.Окрім того, шукатимуть перевізника й на маршрут №23.«Конкурс був у травні, липні, не було претендентів. Тепер ми хочемо змінити маршрут і охопити 40 квартал та мікрорайон ЛПЗ», - зауважив Степанов.