Не виділяють земельні ділянки: на Волині учасники АТО зібралися біля сільради. ВІДЕО

Євгенії Мацюк, зібралися учасники АТО з Ківерцівського району.



Голова спілки ветеранів АТО Василь Озоровський розповів, хочуть дізнатися, чому учасникам бойових дій не виділяють земельні ділянки, - дізнавалися журналісти



"Були відмови або обмеження з її сторони. Мотивується це тим, що вільні земельні ділянки відсутні. В той же час рішенням Сокиричівської сільської ради громадянину було передано у власність ділянку площею 2 гектари. Хочемо зазначити, що громадянин не є учасником бойових дій, волонтером, або прирівняним до таких. Сьогодні ми прийшли в сільську раду до Євгенії Мацюк за поясненнями", - каже голова Ківерцівської міської спілки ветеранів АТО «Альфа».



Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники АТО мають першочергове право на відведення земельних ділянок, - каже Василь Озоровський.



"Такої переваги в нас не має. Ми розглядаємо до всіх об’єктивно. В мене всі громадяни України, усі українці і всі люди", - відповіла Євгенія Мацюк.



Мешканка села Сокиричі Оксана, стала свідком розмови учасників АТО із старостою села.



"Якось треба враховувати інтереси людей, які живуть по місцях. Дальше земля є. Тож можна брати по усій Україні. Ну чому саме в Сокиричах. Все що могли теж роздали", - зазначала мешканка села Сокиричі Оксана.



"Земля пустує. Вона абсолютно не має бажання її виділяти, або дати документи рішення, ні погоджує. А те що хлопцям тут нарізали по 50 соток. Хоча землі тут пустує", - зауважує учасник бойових дій Сергій Домбровський.



Євгенія Мацюк про ці землі розповідає, що на тих землях був громадський випас, люди випасали корови і вже корів стало менше, але щоб взагалі не було випасу у селі вони так не можуть. Тому 10 га виділили під АТО, а 15 га і в тому числі кладовище, лишили під випас громадський.



Зі слів Василя Озоровського, він разом з побратимами звертатиметься в Архів Ківрецівського району, віднайде стенографію сесійних засідань сільської ради та запросить Євгенію Мацюк на збори спілки ветеранів АТО.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля приміщення колишньої сільської ради, де нині працює виконувачки обов’язків старости Сокиричівського старостинського округу, зібралися учасники АТО з Ківерцівського району.Голова спілки ветеранів АТОрозповів, хочуть дізнатися, чому учасникам бойових дій не виділяють земельні ділянки, - дізнавалися журналісти Суспільного. "Були відмови або обмеження з її сторони. Мотивується це тим, що вільні земельні ділянки відсутні. В той же час рішенням Сокиричівської сільської ради громадянину було передано у власність ділянку площею 2 гектари. Хочемо зазначити, що громадянин не є учасником бойових дій, волонтером, або прирівняним до таких. Сьогодні ми прийшли в сільську раду до Євгенії Мацюк за поясненнями", - каже голова Ківерцівської міської спілки ветеранів АТО «Альфа».Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасники АТО мають першочергове право на відведення земельних ділянок, - каже Василь Озоровський."Такої переваги в нас не має. Ми розглядаємо до всіх об’єктивно. В мене всі громадяни України, усі українці і всі люди", - відповіла Євгенія Мацюк.Мешканка села Сокиричі, стала свідком розмови учасників АТО із старостою села."Якось треба враховувати інтереси людей, які живуть по місцях. Дальше земля є. Тож можна брати по усій Україні. Ну чому саме в Сокиричах. Все що могли теж роздали", - зазначала мешканка села Сокиричі Оксана."Земля пустує. Вона абсолютно не має бажання її виділяти, або дати документи рішення, ні погоджує. А те що хлопцям тут нарізали по 50 соток. Хоча землі тут пустує", - зауважує учасник бойових дійЄвгенія Мацюк про ці землі розповідає, що на тих землях був громадський випас, люди випасали корови і вже корів стало менше, але щоб взагалі не було випасу у селі вони так не можуть. Тому 10 га виділили під АТО, а 15 га і в тому числі кладовище, лишили під випас громадський.Зі слів Василя Озоровського, він разом з побратимами звертатиметься в Архів Ківрецівського району, віднайде стенографію сесійних засідань сільської ради та запросить Євгенію Мацюк на збори спілки ветеранів АТО.

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