На Донбасі загинув український військовий





Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, - інформують у



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького, двічі поблизу Водяного, двічі поблизу Павлополя,

двічі неподалік Лебединського.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Залізного, поблизу Новотошківського, неподалік Новолуганського, поблизу Луганського.



За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два – отримали поранення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж минулої доби, 17 вересня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, - інформують у штабі ООС В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького, двічі поблизу Водяного, двічі поблизу Павлополя,двічі неподалік Лебединського.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Залізного, поблизу Новотошківського, неподалік Новолуганського, поблизу Луганського.За минулу добу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув, два – отримали поранення.

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