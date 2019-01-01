У Луцьку шукають архітекторів з новітніми ідеями для облаштування «авіаційного» скверу

У Луцьку оголосили Всеукраїнський відкритий архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування скверу на розі вулиці Стрілецької та проспекту Президента Грушевського.Про це йшлося у середу, 18 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що оголошення всеукраїнського архітектурного бліц-конкурсу дасть можливість визначити найкращу концепцію облаштування скверу, що стане хорошим місцем для відпочинку лучан.Мета конкурсу – визначення найліпшого просторового та композиційного облаштування скверу, що буде відображати основну ідею – вшанування історії авіації міста Луцька.Призовий фонд конкурсу складає 50 000 гривень. Переможець отримає 25 тисяч гривень, за друге місце – 15 тисяч, третє – 10 тисяч. Конкурс триватиме з 1 жовтня до 4 листопада.«У нас є ідеї, але ми не маємо права їх подавати. Буде конфлікт інтересів. Головний архітектор міста – не виконавець, а координатор. Ми не маємо архітекторів, проектувальників, інженерів. Має бути обговорення, пропозиції, дискусія», - вважає Туз.Натомість член виконкомувисловив сумнів у доцільності управління архітектури, адже подібний конкурс може оголосили будь-який чиновник.вважає, що за фразою «конфлікт інтересів» ховають непрофесіоналізм:«Давайте проведемо всесвітній конкурс, чому ж всеукраїнський. Архітектор з Луганська чи Донецька не зробить нам сквер. Треба знати деталі».Член виконкомунаголосив, що управління архітектури має висловити своє бачення, а от втілювати ідеї мають інші. Він запропонував залучати місцевих архітекторів, які вболівають за розвиток Луцька.«Чим більше фахівців візьмуть участь у конкурсі, тим більшим буде вибір. Ми маємо сумний досвід конкурсу на територію Центрального ринку. Громада не прийняла жодну пропозицію, тому навіть всеукраїнський конкурс не дає всі відповіді на всі питання», - додав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.У підсумку, члени виконкому підтримали проект рішення.