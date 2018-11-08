У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян
Сьогодні, 20:27
У Луцьку на сцені Волинського облмуздрамтеатру імені Т. Г. Шевченка виступить відомий співак Арсен Мірзоян.
З концертом музикант приїде до міста 4 листопада, де презентуватиме новий альбом "Інгредієнт".
Початок о 19:00 годині.
Квитки можна придбати у касах драмтеатру або на сайті karabas.com.
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З концертом музикант приїде до міста 4 листопада, де презентуватиме новий альбом "Інгредієнт".
Початок о 19:00 годині.
Квитки можна придбати у касах драмтеатру або на сайті karabas.com.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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