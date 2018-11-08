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У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян

У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян
У Луцьку на сцені Волинського облмуздрамтеатру імені Т. Г. Шевченка виступить відомий співак Арсен Мірзоян.

З концертом музикант приїде до міста 4 листопада, де презентуватиме новий альбом "Інгредієнт".

Початок о 19:00 годині.

Квитки можна придбати у касах драмтеатру або на сайті karabas.com.

У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян

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Теги: Арсен Мірзоян, концерт
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