У Луцьку з новим альбомом виступить відомий співак Арсен Мірзоян

Арсен Мірзоян.



З концертом музикант приїде до міста 4 листопада, де презентуватиме новий альбом "Інгредієнт".



Початок о 19:00 годині.



Квитки можна придбати у касах драмтеатру або на сайті





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