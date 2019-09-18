У Києві побили заступника Кличка, він – в реанімації

Володимира Слончака, він перебуває у реанімації.



Про це заступник Кличка розповів у коментарі



“Я в реанімації, вибачте, важко говорити”, – сказав заступник.



Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття. Він говорив слабким голосом і лише підтвердив сам факт нападу.



У поліції Києва "Українській правді" повідомили, що інформацію про подію наразі готують, і вона з’явиться найближчим часом на їхньому сайті.



Слончак є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.



До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.



Слончак також голова Наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

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