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У Києві побили заступника Кличка, він – в реанімації

У Києві побили заступника Кличка, він – в реанімації
У Києві невідомі побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, він перебуває у реанімації.

Про це заступник Кличка розповів у коментарі “Українській правді”.

“Я в реанімації, вибачте, важко говорити”, – сказав заступник.

Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття. Він говорив слабким голосом і лише підтвердив сам факт нападу.

У поліції Києва "Українській правді" повідомили, що інформацію про подію наразі готують, і вона з’явиться найближчим часом на їхньому сайті.

Слончак є заступником голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

До того з 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.

Слончак також голова Наглядової ради будівельної холдингової компанії "Київміськбуд".

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Теги: Володимир Слончак, побиття
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