Волинські лісівники відкрили інтернет-магазин консервної продукції





Відтепер «Лісовичок» працює за новою адресою, - йдеться на



Зазначають, інтернет-магазин містить вичерпну інформацію про асортимент товарів, ціни, способи та умови замовлення продукції, можливі варіанти доставки та оплати.



"Ви робите замовлення – ми протягом короткого часу відправляємо вам товар відповідно до здійсненого замовлення", - йдеться у повідомленні.



Отримати продукцію можна:



– у фірмових магазинах «Лісовичок»: протягом одного дня після оформлення замовлення (магазин «Лісовичок», с. Гаразджа (автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»; рекреаційний пункт «Пролісок», Ківерцівський район (1 км від м. Ківерці); с. Гряда, Шацький район; Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава).



Щоденно, без вихідних в будь-який зручний для вас час, в межах робочого часу магазину;



– на відділенні «Нової пошти»;



– кур'єром безпосередньо за вказаною вами адресою.



Цілодобова лінія для звернень громадян: (0332) 72 00 54.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для зручності усіх споживачів, яким смакує натуральна продукція консервних цехів державних лісогосподарських підприємств Волині, відкрили інтернет-магазин.Відтепер «Лісовичок» працює за, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ. Зазначають, інтернет-магазин містить вичерпну інформацію про асортимент товарів, ціни, способи та умови замовлення продукції, можливі варіанти доставки та оплати."Ви робите замовлення – ми протягом короткого часу відправляємо вам товар відповідно до здійсненого замовлення", - йдеться у повідомленні.Отримати продукцію можна:– у фірмових магазинах «Лісовичок»: протягом одного дня після оформлення замовлення (магазин «Лісовичок», с. Гаразджа (автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»; рекреаційний пункт «Пролісок», Ківерцівський район (1 км від м. Ківерці); с. Гряда, Шацький район; Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава).Щоденно, без вихідних в будь-який зручний для вас час, в межах робочого часу магазину;– на відділенні «Нової пошти»;– кур'єром безпосередньо за вказаною вами адресою.Цілодобова лінія для звернень громадян: (0332) 72 00 54.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію