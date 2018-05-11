Волинські лісівники відкрили інтернет-магазин консервної продукції
Сьогодні, 12:59
Для зручності усіх споживачів, яким смакує натуральна продукція консервних цехів державних лісогосподарських підприємств Волині, відкрили інтернет-магазин.
Відтепер «Лісовичок» працює за новою адресою, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.
Зазначають, інтернет-магазин містить вичерпну інформацію про асортимент товарів, ціни, способи та умови замовлення продукції, можливі варіанти доставки та оплати.
"Ви робите замовлення – ми протягом короткого часу відправляємо вам товар відповідно до здійсненого замовлення", - йдеться у повідомленні.
Отримати продукцію можна:
– у фірмових магазинах «Лісовичок»: протягом одного дня після оформлення замовлення (магазин «Лісовичок», с. Гаразджа (автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»; рекреаційний пункт «Пролісок», Ківерцівський район (1 км від м. Ківерці); с. Гряда, Шацький район; Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава).
Щоденно, без вихідних в будь-який зручний для вас час, в межах робочого часу магазину;
– на відділенні «Нової пошти»;
– кур'єром безпосередньо за вказаною вами адресою.
Цілодобова лінія для звернень громадян: (0332) 72 00 54.
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Відтепер «Лісовичок» працює за новою адресою, - йдеться на сайті Волинського ОУЛМГ.
Зазначають, інтернет-магазин містить вичерпну інформацію про асортимент товарів, ціни, способи та умови замовлення продукції, можливі варіанти доставки та оплати.
"Ви робите замовлення – ми протягом короткого часу відправляємо вам товар відповідно до здійсненого замовлення", - йдеться у повідомленні.
Отримати продукцію можна:
– у фірмових магазинах «Лісовичок»: протягом одного дня після оформлення замовлення (магазин «Лісовичок», с. Гаразджа (автошлях Луцьк – Рівне, за 3,5 км від Луцька, поряд із кафе «Білочка»; рекреаційний пункт «Пролісок», Ківерцівський район (1 км від м. Ківерці); с. Гряда, Шацький район; Маневицький р-н, с. Оконськ, біля АЗС «Журавлина», траса Київ – Варшава).
Щоденно, без вихідних в будь-який зручний для вас час, в межах робочого часу магазину;
– на відділенні «Нової пошти»;
– кур'єром безпосередньо за вказаною вами адресою.
Цілодобова лінія для звернень громадян: (0332) 72 00 54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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