На Волині затримали чотирьох кубинців-нелегалів. ФОТО. ВІДЕО





Про це повідомили у пресслужбі



Порушників затримали в ході реалізації оперативної інформації. Мандрівників виявили на напрямку «Ляховці (РБ) – Сільця Млинівські (Україна)» за 50 метрів від кордону.



Двоє чоловіків та дві жінки рухалися в бік території України поза пунктами пропуску. При собі вони мали паспортні документи. Виявилося, що подорожувальники є громадянами Куби. Під час спілкування іноземці розповіли, що у такий спосіб планували потрапити до країн Євросоюзу.



Наразі особи затримані для з’ясування усіх обставин правопорушення, проводяться подальші перевірочні заходи.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу українсько-білоруського кордону прикордонники відділу «Доманове» Луцького загону затримали громадян Куби – двох чоловіків та двох жінок.Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ Порушників затримали в ході реалізації оперативної інформації. Мандрівників виявили на напрямку «Ляховці (РБ) – Сільця Млинівські (Україна)» за 50 метрів від кордону.Двоє чоловіків та дві жінки рухалися в бік території України поза пунктами пропуску. При собі вони мали паспортні документи. Виявилося, що подорожувальники є громадянами Куби. Під час спілкування іноземці розповіли, що у такий спосіб планували потрапити до країн Євросоюзу.Наразі особи затримані для з’ясування усіх обставин правопорушення, проводяться подальші перевірочні заходи.

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