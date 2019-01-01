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На Волині затримали чотирьох кубинців-нелегалів. ФОТО. ВІДЕО

На Волині затримали чотирьох кубинців-нелегалів. ФОТО. ВІДЕО
Поблизу українсько-білоруського кордону прикордонники відділу «Доманове» Луцького загону затримали громадян Куби – двох чоловіків та двох жінок.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Порушників затримали в ході реалізації оперативної інформації. Мандрівників виявили на напрямку «Ляховці (РБ) – Сільця Млинівські (Україна)» за 50 метрів від кордону.

Двоє чоловіків та дві жінки рухалися в бік території України поза пунктами пропуску. При собі вони мали паспортні документи. Виявилося, що подорожувальники є громадянами Куби. Під час спілкування іноземці розповіли, що у такий спосіб планували потрапити до країн Євросоюзу.

Наразі особи затримані для з’ясування усіх обставин правопорушення, проводяться подальші перевірочні заходи.




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Теги: Доманове, Волинь
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