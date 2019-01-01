Лучанам розкажуть, як грітись взимку так, щоб не «нагріли». ВІДЕО
Сьогодні, 11:28
Відома луцька телеведуча Галина Падалко запросила лучан на зустріч із однією з найкращих експерток у галузі енергозбереження в Україні Юлією Сабатюк.
Захід відбудеться у четвер, 19 вересня о 17:00, у розважальному центрі «Промінь» (4 поверх), – пише Конкурент.
Під час зустрічі в рамках проекту «Школа свідомого громадянина», що організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», розкажуть як зробити так, аби в оселях було тепло і водночас платити за це тепло було небагато.
«Це та багато інших питань ми розглянемо на заході Як грітись взимку так, аби вас не "нагріли"», – проанонсувала Галина Падалко.
Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією: https://cutt.ly/KwJ81Cl
«Спішіть, кількість місць обмежена, а тема актуальна!», – підсумувала телеведуча.
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Захід відбудеться у четвер, 19 вересня о 17:00, у розважальному центрі «Промінь» (4 поверх), – пише Конкурент.
Під час зустрічі в рамках проекту «Школа свідомого громадянина», що організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», розкажуть як зробити так, аби в оселях було тепло і водночас платити за це тепло було небагато.
«Це та багато інших питань ми розглянемо на заході Як грітись взимку так, аби вас не "нагріли"», – проанонсувала Галина Падалко.
Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією: https://cutt.ly/KwJ81Cl
«Спішіть, кількість місць обмежена, а тема актуальна!», – підсумувала телеведуча.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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