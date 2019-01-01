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Лучанам розкажуть, як грітись взимку так, щоб не «нагріли». ВІДЕО

Лучанам розкажуть, як грітись взимку так, щоб не «нагріли». ВІДЕО
Відома луцька телеведуча Галина Падалко запросила лучан на зустріч із однією з найкращих експерток у галузі енергозбереження в Україні Юлією Сабатюк.

Захід відбудеться у четвер, 19 вересня о 17:00, у розважальному центрі «Промінь» (4 поверх), – пише Конкурент.

Під час зустрічі в рамках проекту «Школа свідомого громадянина», що організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», розкажуть як зробити так, аби в оселях було тепло і водночас платити за це тепло було небагато.

«Це та багато інших питань ми розглянемо на заході Як грітись взимку так, аби вас не "нагріли"», – проанонсувала Галина Падалко.

Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією: https://cutt.ly/KwJ81Cl

«Спішіть, кількість місць обмежена, а тема актуальна!», – підсумувала телеведуча.

Лучанам розкажуть, як грітись взимку так, щоб не «нагріли». ВІДЕО



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Теги: енергозбереження, тепло, захід, Луцьк
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