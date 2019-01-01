вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО

Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки тривають роботи по очищенню від трави та зарослів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.

«Хоч літній сезон в парку вже закінчився, продовжуємо роботи по розчистці території парку від самосіву та зарослів.

Погляньте, як проглядаються зони між алеями парку, які ще недавно були непролазними хащами», – пише посадовець.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик

Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО
Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО
Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО
Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО
Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Навіть українці, інколи, роблять правильні речі.
Відповісти
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку легковик збив пішохода: жінка отримала травми
Сьогодні, 11:55
У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Лучанам розкажуть, як грітись взимку так, щоб не «нагріли». ВІДЕО
Сьогодні, 11:28
На Рівненщині у кафе на хрестинах отруїлись люди
Сьогодні, 11:23
Схожі новини
Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик
16 вересень, 15:13
У Луцьку через неопущений болард «швидка» не могла проїхати на виклик У Луцьку через неопущений болард «швидка» не могла проїхати на виклик
09 вересень, 08:54
Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Яким був День Незалежності у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
25 серпень, 17:49
Показали, як облагороджують парк імені 900-річчя Луцька. ВІДЕО Показали, як облагороджують парк імені 900-річчя Луцька. ВІДЕО
09 серпень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
Сьогодні, 13:07
 0
Волинські лісівники відкрили інтернет-магазин консервної продукції
Сьогодні, 12:59
 0
У Луцьку неадекватний 29-річний чоловік хотів вчинити самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
 0
На Україну сунуть заморозки
Сьогодні, 12:36
 0
На Волині магазин-кафе, де отруїлися люди, відновив роботу
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿