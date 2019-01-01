Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки тривають роботи по очищенню від трави та зарослів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Луцька«Хоч літній сезон в парку вже закінчився, продовжуємо роботи по розчистці території парку від самосіву та зарослів.Погляньте, як проглядаються зони між алеями парку, які ще недавно були непролазними хащами», – пише посадовець.