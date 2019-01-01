Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО
Сьогодні, 11:40
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки тривають роботи по очищенню від трави та зарослів.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.
«Хоч літній сезон в парку вже закінчився, продовжуємо роботи по розчистці території парку від самосіву та зарослів.
Погляньте, як проглядаються зони між алеями парку, які ще недавно були непролазними хащами», – пише посадовець.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міського голови Луцька Ігор Поліщук.
«Хоч літній сезон в парку вже закінчився, продовжуємо роботи по розчистці території парку від самосіву та зарослів.
Погляньте, як проглядаються зони між алеями парку, які ще недавно були непролазними хащами», – пише посадовець.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Небезпечні знайомства у соцмережах: у луцькому парку до неповнолітньої «по-дорослому» чіплявся молодик
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Коментарі 1
Навіть українці, інколи, роблять правильні речі.
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