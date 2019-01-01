На Волині магазин-кафе, де отруїлися люди, відновив роботу





Про це повідомляє газета



Нагадаємо, 31 серпня у цьому магазині під час святкування хрестин отруїлися люди.



Офіційна кількість хворих – 18 осіб, з них – двоє дітей. Наразі всі вони вже здорові та перебувають вдома. У більшості діагностували діагноз сальмонельоз, лікування проходили у Любешівській ЦРЛ.



На період проводження перевірки, а це – десять днів, заклад не працював.



Начальник Любешівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Парчук повідомив: основна причина захворювання людей – порушення санітарного законодавства і законодавства у сфері безпечності окремих показників якості харчових продуктів.



Також Анатолій Віталійович зазначив, що власники кафе сприяли та допомагали у становленні причини захворювання їхніх клієнтів. Всі виявлені недоліки усунули. Тим не менше, керівництво цього закладу не притягнули до адміністративної відповідальності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 13 вересня, відновив роботу заклад громадського харчування «Олеся» в селі Залізниця Любешівського району.Про це повідомляє газета "Нове життя". Нагадаємо,під час святкування хрестин отруїлися люди.Офіційна кількість хворих – 18 осіб, з них – двоє дітей. Наразі всі вони вже здорові та перебувають вдома. У більшості діагностували діагноз сальмонельоз, лікування проходили у Любешівській ЦРЛ.На період проводження перевірки, а це – десять днів, заклад не працював.Начальник Любешівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській областіповідомив: основна причина захворювання людей – порушення санітарного законодавства і законодавства у сфері безпечності окремих показників якості харчових продуктів.Також Анатолій Віталійович зазначив, що власники кафе сприяли та допомагали у становленні причини захворювання їхніх клієнтів. Всі виявлені недоліки усунули. Тим не менше, керівництво цього закладу не притягнули до адміністративної відповідальності.

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