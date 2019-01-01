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На Волині магазин-кафе, де отруїлися люди, відновив роботу

На Волині магазин-кафе, де отруїлися люди, відновив роботу
У п’ятницю, 13 вересня, відновив роботу заклад громадського харчування «Олеся» в селі Залізниця Любешівського району.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

Нагадаємо, 31 серпня у цьому магазині під час святкування хрестин отруїлися люди.

Офіційна кількість хворих – 18 осіб, з них – двоє дітей. Наразі всі вони вже здорові та перебувають вдома. У більшості діагностували діагноз сальмонельоз, лікування проходили у Любешівській ЦРЛ.

На період проводження перевірки, а це – десять днів, заклад не працював.

Начальник Любешівського районного управління ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області Анатолій Парчук повідомив: основна причина захворювання людей – порушення санітарного законодавства і законодавства у сфері безпечності окремих показників якості харчових продуктів.

Також Анатолій Віталійович зазначив, що власники кафе сприяли та допомагали у становленні причини захворювання їхніх клієнтів. Всі виявлені недоліки усунули. Тим не менше, керівництво цього закладу не притягнули до адміністративної відповідальності.


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Теги: магазин-кафе "Олеся", відновив роботу, отруєння
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