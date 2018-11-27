У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
Сьогодні, 11:49
У селі Куснища Любомльського району згорів автомобіль Opel Combo.
Про це розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, передає Район.Любомль.
Сталося це у середу, 18 вересня, близько 05:00.
На місце події виїхала 10 державна пожежно-рятувальна частина міста Любомля. Вогонь знищив салон, відсік двигуна, багажний відсік, лакофарбове покриття.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, передає Район.Любомль.
Сталося це у середу, 18 вересня, близько 05:00.
На місце події виїхала 10 державна пожежно-рятувальна частина міста Любомля. Вогонь знищив салон, відсік двигуна, багажний відсік, лакофарбове покриття.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В аварії під Луцьком за участю вантажівки травмувались дві жінки
Сьогодні, 12:01
У Луцьку легковик збив пішохода: жінка отримала травми
Сьогодні, 11:55
У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
Сьогодні, 11:49
Луцький парк очищають від зарослів. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Медіа