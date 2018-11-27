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У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО

У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
У селі Куснища Любомльського району згорів автомобіль Opel Combo.

Про це розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, передає Район.Любомль.

Сталося це у середу, 18 вересня, близько 05:00.

На місце події виїхала 10 державна пожежно-рятувальна частина міста Любомля. Вогонь знищив салон, відсік двигуна, багажний відсік, лакофарбове покриття.

Ймовірна причина пожежі – підпал.

У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО
У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО

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Теги: пожежа, Волинь, автомобіль
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