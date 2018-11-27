У волинському селі згоріла автівка: ймовірна причина – підпал. ФОТО





Про це розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, передає



Сталося це у середу, 18 вересня, близько 05:00.



На місце події виїхала 10 державна пожежно-рятувальна частина міста Любомля. Вогонь знищив салон, відсік двигуна, багажний відсік, лакофарбове покриття.



Ймовірна причина пожежі – підпал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Куснища Любомльського району згорів автомобіль Opel Combo.Про це розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, передає Район.Любомль Сталося це у середу, 18 вересня, близько 05:00.На місце події виїхала 10 державна пожежно-рятувальна частина міста Любомля. Вогонь знищив салон, відсік двигуна, багажний відсік, лакофарбове покриття.Ймовірна причина пожежі – підпал.

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