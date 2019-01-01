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У Луцьку легковик збив пішохода: жінка отримала травми

У Луцьку легковик збив пішохода: жінка отримала травми
У Луцьку на вулиці Конякіна водій автомобіля Renault Kangoo збив жінку.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Аварія сталась 17 вересня о 17 годині.

Легковик «Renault Kangoo» під керуванням 26-річного жителя обласного центру здійснив наїзд на 38-річну місцеву жительку.

Потерпіла переходила проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Перехожа отримала тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалася.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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