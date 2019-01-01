В аварії під Луцьком за участю вантажівки травмувались дві жінки
Сьогодні, 12:01
На автодорозі неподалік села Буяни Луцького району зіткнулися автомобілі Ford Focus та КамАЗ.
Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 17 вересня, близько 11 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що за кермом Ford Focus перебував 24-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із вантажівкою КамАЗ під керуванням 40-річного жителя Рівненської області.
Внаслідок ДТП 22-річна та 46-річна пасажирки Ford Focus отримали тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалися.
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Нагадаємо, що дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 17 вересня, близько 11 години, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили, що за кермом Ford Focus перебував 24-річний житель Нововолинська. Водій, ймовірно, не вибрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із вантажівкою КамАЗ під керуванням 40-річного жителя Рівненської області.
Внаслідок ДТП 22-річна та 46-річна пасажирки Ford Focus отримали тілесні ушкодження, однак не госпіталізувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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