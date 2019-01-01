Судитимуть волинянина, який передавав дані іноземним спецслужбам

На Волині судитимуть 24-річного мешканця Іваничівського району, який вчинив державну зраду.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волинської області.Управління Служби безпеки України в області зібрало докази умисного скоєння чоловіком діянь на шкоду інформаційній безпеці України та надання ним представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти нашої країни.Громадянин, перебуваючи на території іншої країни, у липні 2018 року надав добровільну усну та письмову згоду співробітнику іноземної спецслужби на конфіденційне співробітництво.Вступивши в агентурні відносини зі спецслужбою, волинянин розпочав здійснювати розвідувально-підривну діяльність на території України, проте згодом з'явився у правоохоронні органи та зізнався у цьому.Нині його обвинувачують у державній зраді і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.Зауважимо, що за такий злочин санкцією ч.1 ст. 111 Кримінального кодексу України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої.