На Львівщині у подвійній аварії постраждав волинянин





Про це повідомили у



Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 вересня, близько 07:30.



Як встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох вантажівок – Volvo та двох Renault.



Із тілесними ушкодженнями до лікарні доставили двох водіїв – 24-річного жителя Волині та 60-річного мешканця Городоцького району. Водій третьої вантажівки, 25-річний житель Радехівського району, не постраждав.



Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між селами Бабичі та Сілець Кам’янка-Бузького району зіткнулись три вантажівки. Однією з них керував мешканець Волинської області.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 вересня, близько 07:30.Як встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох вантажівок – Volvo та двох Renault.Із тілесними ушкодженнями до лікарні доставили двох водіїв – 24-річного жителя Волині та 60-річного мешканця Городоцького району. Водій третьої вантажівки, 25-річний житель Радехівського району, не постраждав.Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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