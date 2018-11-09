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На Львівщині у подвійній аварії постраждав волинянин

На Львівщині у подвійній аварії постраждав волинянин
Між селами Бабичі та Сілець Кам’янка-Бузького району зіткнулись три вантажівки. Однією з них керував мешканець Волинської області.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 18 вересня, близько 07:30.

Як встановили поліцейські, сталося зіткнення трьох вантажівок – Volvo та двох Renault.

Із тілесними ушкодженнями до лікарні доставили двох водіїв – 24-річного жителя Волині та 60-річного мешканця Городоцького району. Водій третьої вантажівки, 25-річний житель Радехівського району, не постраждав.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: ДТП, аварія, Львівщина
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