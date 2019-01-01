На Україну сунуть заморозки





Про це



У четвер, 19 вересня, в Україні буде без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями пройде невеликий дощ; вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с; температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°.



Уже в п'ятницю, 20 вересня, в Україні, крім Закарпаття та півдня, 21 вересня у східній частині пройдуть невеликі дощі. Температура вночі 2-9° тепла, в суботу у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°, температура вдень 10-16° тепла, у південній частині до 19°.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ближче до кінця тижня у низці областей України - західних, північних, Вінницькій та Черкаській на поверхні ґрунту очікуються заморозки.Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.У четвер, 19 вересня, в Україні буде без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями пройде невеликий дощ; вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с; температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°.Уже в п'ятницю, 20 вересня, в Україні, крім Закарпаття та півдня, 21 вересня у східній частині пройдуть невеликі дощі. Температура вночі 2-9° тепла, в суботу у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°, температура вдень 10-16° тепла, у південній частині до 19°.Нагадаємо, у Карпатах випав перший сніг

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