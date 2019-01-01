вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Україну сунуть заморозки

На Україну сунуть заморозки
Ближче до кінця тижня у низці областей України - західних, північних, Вінницькій та Черкаській на поверхні ґрунту очікуються заморозки.

Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

У четвер, 19 вересня, в Україні буде без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями пройде невеликий дощ; вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с; температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12°, вдень 12-17°, на півдні країни 16-21°.

Уже в п'ятницю, 20 вересня, в Україні, крім Закарпаття та півдня, 21 вересня у східній частині пройдуть невеликі дощі. Температура вночі 2-9° тепла, в суботу у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3°, температура вдень 10-16° тепла, у південній частині до 19°.

Нагадаємо, у Карпатах випав перший сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заморозки, синоптик, осінь, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Онкохвора дівчинка з Волині мріє про зустріч з Олегом Винником
«Він був справжнім»: Луцьк попрощався із загиблим на Сході Олександром Білоусом. ФОТО
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські лісівники відкрили інтернет-магазин консервної продукції
Сьогодні, 12:59
У Луцьку неадекватний 29-річний чоловік хотів вчинити самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
На Україну сунуть заморозки
Сьогодні, 12:36
На Волині магазин-кафе, де отруїлися люди, відновив роботу
Сьогодні, 12:28
На Львівщині у подвійній аварії постраждав волинянин
Сьогодні, 12:22
Схожі новини
Прогноз погоди на осінь від народного синоптика з Волині Прогноз погоди на осінь від народного синоптика з Волині
31 серпень, 20:14
Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну Синоптик розповіла, коли антициклон Xandra припинить наганяти дощі на Україну
16 липень, 11:55
Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека Синоптик розповіла, коли в Україні припиниться спека
17 червень, 15:57
Волинян попереджають про нічні заморозки Волинян попереджають про нічні заморозки
18 квітень, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
Сьогодні, 13:07
 0
Волинські лісівники відкрили інтернет-магазин консервної продукції
Сьогодні, 12:59
 0
У Луцьку неадекватний 29-річний чоловік хотів вчинити самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
 0
На Україну сунуть заморозки
Сьогодні, 12:36
 0
На Волині магазин-кафе, де отруїлися люди, відновив роботу
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿