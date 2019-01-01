У Луцьку неадекватний 29-річний чоловік хотів вчинити самогубство. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
У Луцьку патрульні врятували самогубця.
Інцидент трапився в ніч на 18 вересня, - пише патрульна поліція Волинської області.
"Співмешканець намагається вчинити самогубство", - таке повідомлення отримали луцькі патрульні з вулиці Хурсенка.
Заявниця сказала, що чоловік зачинився у квартирі і хоче заподіяти собі шкоду.
Патрульні виявили чоловіка, який хотів проколоти шию кухонною виделкою. Спільними зусиллями поліцейські витягли чоловіка через вікно на вулицю та одягли спецзасіб, оскільки перебував в неадекватному стані та міг заподіяти шкоду й собі, й іншим. Далі разом зі "швидкою" 29-річного чоловіка доставили до психлікарні.
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Інцидент трапився в ніч на 18 вересня, - пише патрульна поліція Волинської області.
"Співмешканець намагається вчинити самогубство", - таке повідомлення отримали луцькі патрульні з вулиці Хурсенка.
Заявниця сказала, що чоловік зачинився у квартирі і хоче заподіяти собі шкоду.
Патрульні виявили чоловіка, який хотів проколоти шию кухонною виделкою. Спільними зусиллями поліцейські витягли чоловіка через вікно на вулицю та одягли спецзасіб, оскільки перебував в неадекватному стані та міг заподіяти шкоду й собі, й іншим. Далі разом зі "швидкою" 29-річного чоловіка доставили до психлікарні.
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