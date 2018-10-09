Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток





Інцидент трапився 18 вересня в нічний час, - повідомляє пресслужба



Дружина чоловіка не могла пояснити, чому він це зробив, адже жодних конфліктів і сварок не було, на обліку не перебував.



Медики забрали чоловіка в лікарню, загрози життю не було.



Його доставили у психлікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні врятували 45-річного чоловіка, який наковтався таблеток і так хотів вкоротити собі віку.Інцидент трапився 18 вересня в нічний час, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині. Дружина чоловіка не могла пояснити, чому він це зробив, адже жодних конфліктів і сварок не було, на обліку не перебував.Медики забрали чоловіка в лікарню, загрози життю не було.Його доставили у психлікарню.

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