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Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток

Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
У Луцьку патрульні врятували 45-річного чоловіка, який наковтався таблеток і так хотів вкоротити собі віку.

Інцидент трапився 18 вересня в нічний час, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Дружина чоловіка не могла пояснити, чому він це зробив, адже жодних конфліктів і сварок не було, на обліку не перебував.

Медики забрали чоловіка в лікарню, загрози життю не було.

Його доставили у психлікарню.

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Теги: самогубство, лучанин, патрульні, врятували життя
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