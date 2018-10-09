Лучанин хотів вчинити самогубство, наковтавшись таблеток
Сьогодні, 13:07
У Луцьку патрульні врятували 45-річного чоловіка, який наковтався таблеток і так хотів вкоротити собі віку.
Інцидент трапився 18 вересня в нічний час, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Дружина чоловіка не могла пояснити, чому він це зробив, адже жодних конфліктів і сварок не було, на обліку не перебував.
Медики забрали чоловіка в лікарню, загрози життю не було.
Його доставили у психлікарню.
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Інцидент трапився 18 вересня в нічний час, - повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Дружина чоловіка не могла пояснити, чому він це зробив, адже жодних конфліктів і сварок не було, на обліку не перебував.
Медики забрали чоловіка в лікарню, загрози життю не було.
Його доставили у психлікарню.
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