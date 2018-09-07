Священники розвінчали міф, що загублена обручка є передвісником розлучення





За їх словами, вінчальні обручки є символом поєднання двох людей у Таїнстві Шлюбу. У цьому Таїнстві Православної Церкви благодать Святого Духа освячує чоловіка і жінку, які єднаються в любові в «одне тіло» і творять «домашню церкву», - повідомляє

Зазначають, одним із матеріальних символів вінчання є обручки, які з давніх-давен символізують вічність, адже не мають ні початку, ні кінця. Коло обручок символізує безкінечну вічну любов, якої має прагнути подружжя.



Традиційним для Православної Церкви є використання обручок без каменів і прикрас, але вони не є забороненими. Метал, з якого виготовлені обручки, для вінчання не має ніякого значення. Так само, як не має значення: однакові обручки чи ні – головне те, що вони символізують, а також віра і любов подружжя.



Побутує забобон, нібито втрата вінчальної обручки є недобрим знаком, провісником розлучення. Священники розповіли, що таке переконання є помилковим, це марновірство, на яке не потрібно зважати, бо воно суперечить християнській вірі. Якщо загубили обручку – придбайте собі нову і попросіть священника, щоб її благословив. Те саме стосується і випадку, якщо вінчальний перстень став непридатним для вжитку (став замалим або завеликим, зламався тощо) – можна замінити його на новий, який потрібно освятити в храмі і носити.



Церква також не вбачає нічого поганого, якщо обручку з певних причин носять не на руці, а на ланцюжку на шиї, або якщо батьки її дарують чи передають своїм дітям у спадок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Священники розповіли, що втрачена вінчальна обручка не призводить до розлучень. Це лише забобон, який суперечить християнській вірі.За їх словами, вінчальні обручки є символом поєднання двох людей у Таїнстві Шлюбу. У цьому Таїнстві Православної Церкви благодать Святого Духа освячує чоловіка і жінку, які єднаються в любові в «одне тіло» і творять «домашню церкву», - повідомляє Православна Церква України.

Зазначають, одним із матеріальних символів вінчання є обручки, які з давніх-давен символізують вічність, адже не мають ні початку, ні кінця. Коло обручок символізує безкінечну вічну любов, якої має прагнути подружжя.Традиційним для Православної Церкви є використання обручок без каменів і прикрас, але вони не є забороненими. Метал, з якого виготовлені обручки, для вінчання не має ніякого значення. Так само, як не має значення: однакові обручки чи ні – головне те, що вони символізують, а також віра і любов подружжя.Побутує забобон, нібито втрата вінчальної обручки є недобрим знаком, провісником розлучення. Священники розповіли, що таке переконання є помилковим, це марновірство, на яке не потрібно зважати, бо воно суперечить християнській вірі. Якщо загубили обручку – придбайте собі нову і попросіть священника, щоб її благословив. Те саме стосується і випадку, якщо вінчальний перстень став непридатним для вжитку (став замалим або завеликим, зламався тощо) – можна замінити його на новий, який потрібно освятити в храмі і носити.Церква також не вбачає нічого поганого, якщо обручку з певних причин носять не на руці, а на ланцюжку на шиї, або якщо батьки її дарують чи передають своїм дітям у спадок.

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