20-го та 21-го вересня з 22:00 у боулінг-клубі StrikeCity – шалені вихідні.«Ми будемо святкувати закінчення робочих буднів з: драйвовим DJ, запальним MC/ведучим, морем незабутніх авторських коктейлів від бармена та безліччю подарунків для найактивніших гостей вечірки!» – повідомили у пресслужбі ТРЦ «ПортCity».Гостей ТРЦ запрошують відсвяткувати ці вихідні разом з боулінг-клубом «StrikeCity» 20-го та 21-го вересня з 22:00.Вхід на вечірку вільний.Телефон для бронювання доріжок: 067 334 50 85«Ми знаємо, що потрібно для незабутнього святкування», – переконують у «StrikeCity».