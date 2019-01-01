У боулінг-клубі «StrikeCity» – шалені вихідні*
Сьогодні, 13:32
20-го та 21-го вересня з 22:00 у боулінг-клубі StrikeCity – шалені вихідні.
«Ми будемо святкувати закінчення робочих буднів з: драйвовим DJ, запальним MC/ведучим, морем незабутніх авторських коктейлів від бармена та безліччю подарунків для найактивніших гостей вечірки!» – повідомили у пресслужбі ТРЦ «ПортCity».
Гостей ТРЦ запрошують відсвяткувати ці вихідні разом з боулінг-клубом «StrikeCity» 20-го та 21-го вересня з 22:00.
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Вхід на вечірку вільний.
⠀
Телефон для бронювання доріжок: 067 334 50 85
⠀
«Ми знаємо, що потрібно для незабутнього святкування», – переконують у «StrikeCity».
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«Ми будемо святкувати закінчення робочих буднів з: драйвовим DJ, запальним MC/ведучим, морем незабутніх авторських коктейлів від бармена та безліччю подарунків для найактивніших гостей вечірки!» – повідомили у пресслужбі ТРЦ «ПортCity».
Гостей ТРЦ запрошують відсвяткувати ці вихідні разом з боулінг-клубом «StrikeCity» 20-го та 21-го вересня з 22:00.
⠀
Вхід на вечірку вільний.
⠀
Телефон для бронювання доріжок: 067 334 50 85
⠀
«Ми знаємо, що потрібно для незабутнього святкування», – переконують у «StrikeCity».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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