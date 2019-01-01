Шквальний вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов
Сьогодні, 14:02
У західних область України попереджають про сильні пориви вітру.
Про це йдеться на сайті ДСНС Волині.
За даними УкрГідрометцентру, 18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
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Про це йдеться на сайті ДСНС Волині.
За даними УкрГідрометцентру, 18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.
Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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