Шквальний вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов





Про це



За даними УкрГідрометцентру, 18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.



Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У західних область України попереджають про сильні пориви вітру.Про це йдеться на сайті ДСНС Волині. За даними УкрГідрометцентру, 18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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