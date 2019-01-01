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Шквальний вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов

Шквальний вітер: українців попереджають про погіршення погодних умов
У західних область України попереджають про сильні пориви вітру.

Про це йдеться на сайті ДСНС Волині.

За даними УкрГідрометцентру, 18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Рятувальники оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

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Теги: попередження, сильні пориви вітру
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